Addio Peter? Netflix annuncia una scelta sorprendente sulla stagione finale di una delle sue serie tv di punta

Pubblicazione: 05 maggio alle 18:24

Il viaggio di Peter Sutherland sta per giungere al capolinea: Netflix ha ufficialmente confermato che la quarta stagione di The Night Agent sarà l'ultima, chiudendo definitivamente la storia dell'agente FBI interpretato da Gabriel Basso. Una decisione che arriva mentre la produzione del capitolo finale è già in corso, con la promessa di regalare ai fan un finale all'altezza delle aspettative.

La notizia è stata comunicata direttamente da, creatore e showrunner della serie, in un'intervista esclusiva rilasciata a TUDUM. Ryan ha rivelato che l'idea di concludere la serie conera nei suoi piani da tempo, fin dal successo straordinario della prima stagione. Non si tratta quindi di, ma diponderata per dare a Peter Sutherland la conclusione che merita.

"Dal successo iniziale di The Night Agent, sono stato ossessionato dall'idea di offrire una conclusione adeguata e avvincente allo show e al viaggio di Peter Sutherland", ha dichiarato Ryan. Il creatore ha poi ringraziato Netflix e Sony Pictures Television per avergli concesso lo spazio necessario per realizzare una stagione finale definitiva, promettendo ai fan di tutto il mondo un'ultima avventura indimenticabile.

The Night Agent, fonte: Netflix

Quando The Night Agent debuttò nel 2023, fu un successo planetario immediato. La serie spy thriller basata sul romanzo di Matthew Quirk accumulò 168,71 milioni di ore visualizzate nei primi quattro giorni dalla premiere, diventando il terzo miglior lancio di sempre per una nuova serie sulla piattaforma. Nel complesso, la prima stagione chiuse l'anno con 20,6 milioni di visualizzazioni, numeri che fecero subito capire di trovarsi di fronte a un fenomeno.

Tuttavia, le stagioni successive hanno registrato un calo nelle visualizzazioni. La, mentre. Numeri che hanno inevitabilmente destato preoccupazione, ma che non hanno impedito a Netflix di. La differenza rispetto ad altri show cancellati prematuramente sta proprio nella visione a lungo termine di Ryan, che ha sempre lavorato con un piano narrativo chiaro in mente.

Un elemento interessante della vicenda riguarda il materiale di partenza. Se la prima stagione si basava fedelmente sul romanzo di Matthew Quirk, le stagioni successive hanno visto il team creativo muoversi in territori inesplorati, senza il supporto di un testo originale. Una scelta rischiosa che però ha garantito alla serie la libertà di sviluppare le storie più adatte al personaggio, tenendo conto anche delle reazioni del pubblico.

The Night Agent, fonte: Netflix

Ad ogni modo, precisiamo che la quarta stagione porterà Peter Sutherland a Los Angeles, un cambio di ambientazione significativo rispetto ai precedenti cicli narrativi. Questa scelta geografica non è casuale: apre infatti la possibilità concreta di far riunire il protagonista con Rose Larkin, interpretata da Luciane Buchanan, la sua interesse amorosa originale apparsa nella prima stagione. Che la missione finale di Peter la coinvolga direttamente resta ancora un mistero, ma i presupposti logistici ci sono tutti.

Il cast della stagione conclusiva si arricchisce di volti nuovi di primo piano. Titus Welliver, Li Jun Li, Trevante Rhodes ed Elizabeth Lail si uniscono alla squadra, portando personaggi freschi che promettono di rendere l'ultima avventura di Peter ancora più intensa e imprevedibile. Dopo una terza stagione particolarmente complessa, dove l'agente ha seguito la pista di una rete di denaro oscuro scoprendo corruzione ai massimi livelli del governo, l'asticella delle aspettative è alta.

Aggiungiamo che The Night Agent stagione 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma considerando che la produzione è in corso, è ragionevole aspettarsi un arrivo sulla piattaforma nel corso del 2026 o all'inizio del 2027. Netflix tende a prendersi il tempo necessario per le sue produzioni di punta, specialmente quando si tratta di stagioni finali che devono lasciare un'impressione duratura.