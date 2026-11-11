Addio Stacy Keach: morto l'attore di Prison Break e NCIS a 85 anni, 60 anni di carriera

Pubblicazione: 11 novembre alle 11:51

Il mondo del cinema e della televisione perde una delle sue voci più inconfondibili. Stacy Keach, attore dalla carriera straordinaria che ha attraversato oltre sei decenni di spettacolo, si è spento il 10 novembre 2026 all'età di 85 anni nella sua casa di famiglia a Magdalenka, in Polonia. A darne l'annuncio è stata la moglie Malgosia Tomassi, con un messaggio che trasuda amore e dolore in egual misura. L'attore è venuto a mancare dopo una lunga e difficile battaglia contro una grave patologia cardiaca e insufficienza cardiaca.

"È con profonda tristezza e il cuore spezzato che annuncio la scomparsa del mio amato marito, Stacy Keach. Ha combattuto così a lungo, con straordinario coraggio, determinazione e forza. Era un vero guerriero, affrontando la sua malattia con lo stesso notevole spirito e resilienza che hanno definito la sua vita". - Malgosia Tomassi, moglie di Stacy Keach

, Stacy Keach ha costruito una carriera poliedrica che lo ha visto protagonista tanto sul palcoscenico quanto sul piccolo e grande schermo. I primi anni della sua carriera professionale furono dedicati principalmente al teatro, conal New York Shakespeare Festival che cementarono la sua reputazione come interprete shakespeariano di rara intensità.

Ma è stata la televisione a consacrarlo nell'immaginario collettivo. Il suo ruolo da protagonista come l'investigatore privato Mike Hammer nel film televisivo More Than Murder del 1983 aprì le porte a una collaborazione prolungata con il personaggio creato da Mickey Spillane. La serie Mickey Spillane's Mike Hammer, successivamente ribattezzata The New Mike Hammer, trasformò Keach in un'icona del genere noir televisivo, con quella sua voce ruvida e profonda che sembrava fatta apposta per recitare battute taglienti mentre fumava sigarette in vicoli bui.



Gli anni Duemila lo videro diversificare ulteriormente il suo repertorio. Nel 2000 interpretò Ken Titus nella sitcom Fox "Titus", dimostrando un talento comico che molti non sospettavano. Ma fu il ruolo del direttore del penitenziario Henry Pope in Prison Break a riportarlo prepotentemente all'attenzione del grande pubblico. Pope era un personaggio complesso, un uomo di principi intrappolato in un sistema corrotto, e Keach gli conferì una dignità e un'autorità morale che resero memorabili anche le sue scene più brevi.

La sua versatilità emergeva anche nelle scelte cinematografiche., interpretando Ed Pegram accanto a Bruce Dern. La reunion con la co-star June Squibb sarebbe avvenuta oltre un decennio dopo, nel 2024, nella commedia "Lost & Found in Cleveland", presentata al Newport Beach Film Festival e successivamente distribuita su Prime Video.. In "Blue Bloods" ha interpretato l'arcivescovo Kevin Kearns in 11 episodi distribuiti su sette stagioni diverse, dal 2016 al 2024. Nello spin-off "NCIS: New Orleans" è stato Cassius Pride, il padre del protagonista Dwayne Pride interpretato da Scott Bakula, apparendo nelle stagioni 1, 4 e 5 della serie che andò in onda su CBS dal 2014 al 2020.. Con lui se ne va un pezzo di storia della televisione americana, un attore che ha saputo attraversare generi e decenni mantenendo intatta quella qualità che lo rendeva unico: una presenza scenica che non aveva bisogno di alzare la voce per dominare lo schermo. Bastava uno sguardo, una pausa calibrata, quella voce che sembrava provenire da qualche parte nel profondo della terra.