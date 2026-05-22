Adelaide benedice Rosa e Marcello: come finisce Il Paradiso delle Signore 10 (in attesa della nuova stagione)

Pubblicazione: 22 maggio alle 18:39

Il finale della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, andato in onda oggi, 22 maggio 2026, su Rai 1, non ha deluso gli spettatori, sciogliendo molti dei nodi narrativi costruiti negli ultimi mesi. Il momento più importante dell'episodio riguarda Rosa e Adelaide: le due donne si sono ritrovate in un incontro che ha il sapore della riconciliazione.

Nicoletta Di Bisceglie è Rosa in Il Paradiso delle signore - Rai Fiction

La contessa, infatti, dopo aver contribuito a riportare in Italia la ragazza dal Vietnam, si presenta in ospedale dopo aver saputo che Rosa era fuori pericolo., il loro, con, invitandoli ad essere felici e mettendo alle spalle tutte le passate vicende. Un gesto che sembra restituire soprattutto ad Adelaide serenità e speranza nel futuro.

Anche per sua figlia Odile è arrivato il momento delle scelte. Con una vita professionale da stilista ormai in rampa di lancio, è solo la situazione sentimentale a preoccuparla. Il bacio scambiato con Matteo può essere l'apertura per una nuova fase romantica, anche se qualcosa nel suo cuore non le permette ancora di abbandonarsi del tutto all'amore di un uomo che, però, è disposto ad aspettarla.

Giulia Sangiorgi è Mirella in Il Paradiso delle Signore - Rai Fiction

Restando nell'ambito sentimentale, con la consapevolezza di avere al suo fianco Vito,. Dal canto suo, Luigi non si dà per vinto e annuncia alla donna di voler ancora lottare, soprattutto per restare nella vita del figlio Michelino. Una storyline dalle sfumature drammatiche, questa, che può essere sviluppata nel prossimo capitolo della serie.

Infine, Johnny e Irene possono partire finalmente sul loro Volkswagen per un viaggio fuori dall'Italia. Anche per loro è arrivata la benedizione di zia Sandra che ha definitivamente perdonato la nipote per non aver sposato Cesare e per aver scelto, invece, un giovane un po' folle, ma dal cuore gigantesco.

Dunque, Il Paradiso delle Signore 10 finisce nel segno dell'amore e della consapevolezza di sé. Nuovi inizi e seconde possibilità che nascono sulle ceneri del passato, nuove linee narrative lasciate aperte e che verranno affrontate nella stagione numero 11, già in produzione.

Arianna Amadei è Odile in Il Paradiso delle Signore - Rai Fiction

Dopo lo stop per la tradizionale pausa estiva, durante il quale la macchina produttiva sarà comunque al lavoro per sviluppare le prossime trame, Il Paradiso delle Signore tornerà da settembre 2026 nel pomeriggio di Rai 1. Secondo le prime indicazioni, le riprese dovrebbero partire già lunedì 25 maggio 2026.

Per il pubblico della soap, quindi, il destino è già segnato: bisognerà attendere qualche mese per poter ricominciare a seguire le vicende di tutti i protagonisti. E, considerato che la stagione 10 si è chiusa nel 1967, la prossima sarà quasi certamente ambientata nel 1968, l'anno più rivoluzionario della storia contemporanea. Uno scenario perfetto per raccontare nuove trasformazioni, cambiamenti e storie di crescita.