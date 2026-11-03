Adriano Celentano contro il Grande Fratello: "Concorrenti costretti a fare il gioco più sporco"

Pubblicazione: 03 novembre alle 16:49

Adriano Celentano spettatore del Grande Fratello Vip. Una frase che suona quasi come un ossimoro, eppure è successo davvero. Il Molleggiato ha sorpreso tutti pubblicando un commento al vetriolo sul suo profilo Instagram dopo aver assistito alla puntata di Halloween del reality condotto da Ilary Blasi, andata in onda lunedì 2 novembre 2026. E non si è limitato a un'osservazione fugace: ha sferrato un attacco diretto a Mediaset, accusando la rete di costringere i concorrenti a partecipare a quello che lui stesso ha definito "il gioco più sporco possibile".





Ma cosa ha scatenato l'indignazione di una delle icone più riservate e selettive della cultura popolare italiana?. I concorrenti dovevano, senza poter usare le mani. Nel dettaglio: un palloncino pieno d'acqua, una cipolla lacrimante e una mozzarella."Ieri sera in televisione mi è caduto l'occhio sul Grande Fratello",che mescola ironia e severità morale. "Una trasmissione che non sarebbe male se non fosse che a un certo punto della serata, inizia un gioco alquanto disgustoso". L'aggettivo scelto non lascia spazio a interpretazioni: disgustoso. Non eccessivo, non volgare, non discutibile.

Il cantante non si è fermato alla valutazione generale, ma ha voluto descrivere nei dettagli la scena che lo ha colpito. "La scena inizia attorno ad un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di bocca in bocca un palloncino pieno d'acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti". La ricchezza di particolari con cui ha raccontato l'episodio ha suscitato stupore e anche una certa ilarità, considerando che stiamo parlando di un artista che raramente si espone pubblicamente su temi di costume contemporaneo.





Ma è la conclusione del suo messaggio a contenere la stoccata più forte: "Costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile".. Secondo Celentano, i partecipanti al reality non avrebbero avuto scelta, trasformandosi in vittime di una logica televisiva che privilegia lo spettacolo, anche quando questo rasenta il cattivo gusto.. Ha anche avuto conseguenze concrete sul gioco: i concorrenti non sono riusciti a recuperare tutti gli ingredienti richiesti entro il tempo stabilito e, come punizione, il budget destinato alla spesa settimanale è stato dimezzato., con Alessandro e Guendalina Tavassi protagonisti di un confronto acceso legato proprio alla gestione delle scorte alimentari.

Il commento di Celentano non è passato inosservato nemmeno tra le voci più note del panorama mediatico italiano. Selvaggia Lucarelli ha risposto prontamente con il suo consueto stile pungente: "Non sarebbe male detto da te vale anche un po' di mononucleosi". Una replica che ha cercato di stemperare con l'ironia la gravità dell'accusa, ma che non ha cancellato il peso delle parole dell'artista.





Il reality condotto da Ilary Blasi continua intanto il suo percorso, tra nomination, strategie di gioco e momenti di convivialità forzata. Mae su quanto il pubblico sia disposto ad accettare in nome dell'intrattenimento. Se perfino il Molleggiato alza la voce,