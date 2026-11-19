Affari Tuoi, beffa amara nella serata di Rai 1: rifiuta l'assegno e perde 75mila euro
Colpo di scena ad Affari Tuoi nella puntata del 18 novembre: Giorgia rifiuta le offerte del Dottore e perde 75mila euro sul finale. Caos in studio per Tommasino.
Una serata tesa negli studi di Affari Tuoi, dove l’appuntamento di mercoledì 18 novembre su Rai 1 ha regalato al pubblico un mix perfetto di suspense, ironia e un epilogo dal sapore decisamente agrodolce. Protagonista assoluta della puntata condotta da Stefano De Martino è stata Giorgia, concorrente in rappresentanza della Campania e brand manager di una società calcistica, affiancata in questa avventura televisiva dalla sorella Dalila.
Arrivata alle fasi decisive con due soli pacchi rimasti sul tabellone – uno contenente 10.000 euro e l’altro 75.000 euro – la concorrente si è trovata di fronte al bivio definitivo. Nonostante l’ultimo tentativo del Dottore di offrirle uno scambio, Giorgia ha deciso di restare fedele al suo numero fino all'apertura finale. Il verdetto, però, ha lasciato l'amaro in bocca: nel pacco 15 c'erano 10.000 euro, mentre i 75.000 euro erano custoditi nel pacco 16 della Toscana. Un epilogo che ha trasformato una partita coraggiosa in una vera beffa, facendole sfumare ben 25mila euro rispetto all'offerta iniziale da 33mila (e trentamila rispetto al picco massimo proposto in serata).
A stemperare la tensione del gioco ci ha pensato come sempre la mascotte dello studio, il piccolo Tommasino, protagonista di un divertente fuori programma che ha immediatamente conquistato i social. Dopo aver fatto il consueto giro di ricompense a base di crocchette tra Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, il cagnolino è stato lasciato libero dal conduttore vicino al tavolo. Invece di dirigersi verso l'uscita come di consueto, il quattrozampe ha improvvisamente cambiato rotta correndo dritto tra le braccia di Martina Miliddi in cerca di coccole, scatenando l'ironia del web sul suo presunto colpo di fulmine per l'ex ballerina di Amici.