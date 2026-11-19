Pubblicazione: 19 novembre alle 14:19

Una serata tesa negli studi di Affari Tuoi, dove l’appuntamento di mercoledì 18 novembre su Rai 1 ha regalato al pubblico un mix perfetto di suspense, ironia e un epilogo dal sapore decisamente agrodolce. Protagonista assoluta della puntata condotta da Stefano De Martino è stata Giorgia, concorrente in rappresentanza della Campania e brand manager di una società calcistica, affiancata in questa avventura televisiva dalla sorella Dalila.

Fin dalle prime battute, la concorrente campana ha dimostrato di avere le idee chiarissime, scegliendo di legarsi indissolubilmente alpescato a inizio trasmissione. Una fedeltà assoluta che l’ha portata a respingere al mittente ogni tentazione orchestrata dal Dottore. Nel corso della serata, infatti,, per poi dire di no anche a una proposta ancora più allettante da 40.000 euro e a un successivo rilancio da 20.000 euro, rifiutando sistematicamente ogni ipotesi di cambio.

Arrivata alle fasi decisive con due soli pacchi rimasti sul tabellone – uno contenente 10.000 euro e l’altro 75.000 euro – la concorrente si è trovata di fronte al bivio definitivo. Nonostante l’ultimo tentativo del Dottore di offrirle uno scambio, Giorgia ha deciso di restare fedele al suo numero fino all'apertura finale. Il verdetto, però, ha lasciato l'amaro in bocca: nel pacco 15 c'erano 10.000 euro, mentre i 75.000 euro erano custoditi nel pacco 16 della Toscana. Un epilogo che ha trasformato una partita coraggiosa in una vera beffa, facendole sfumare ben 25mila euro rispetto all'offerta iniziale da 33mila (e trentamila rispetto al picco massimo proposto in serata).

A stemperare la tensione del gioco ci ha pensato come sempre la mascotte dello studio, il piccolo Tommasino, protagonista di un divertente fuori programma che ha immediatamente conquistato i social. Dopo aver fatto il consueto giro di ricompense a base di crocchette tra Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, il cagnolino è stato lasciato libero dal conduttore vicino al tavolo. Invece di dirigersi verso l'uscita come di consueto, il quattrozampe ha improvvisamente cambiato rotta correndo dritto tra le braccia di Martina Miliddi in cerca di coccole, scatenando l'ironia del web sul suo presunto colpo di fulmine per l'ex ballerina di Amici.

Il finale di puntata ha infine riservatoConvinto che la cifra più alta rimasta in gioco si nascondesse proprio nel pacco numero 16, il comico ha lanciato una sfida diretta al padrone di casa mettendosi in palio una scarpiera. L'apertura dell'ultimo pacco ha dato ragione a Herbert, costringendo Stefano De Martino ad ammettere la sconfitta tra le risate del pubblico e chiudendo una puntata destinata a far discutere gli appassionati del game show di Rai 1.