Affari Tuoi cambia orario? Dopo le speculazioni, Rai spiega cosa succederà al programma con Stefano De Martino

Pubblicazione: 22 giugno alle 17:55

La questione degli orari televisivi è stata una delle più discusse dell'ultima stagione. Tra social network, forum e commenti degli spettatori, il tema dell'inizio sempre più tardivo della prima serata è diventato un vero caso. Molti telespettatori lamentano da tempo programmi che prendono il via quando la serata è già avanzata, rendendo difficile seguire interamente film, show e approfondimenti nei giorni lavorativi. Al centro del dibattito si è ritrovato anche Affari Tuoi, il programma che negli ultimi mesi ha rappresentato uno dei maggiori successi di Rai1. La trasmissione guidata da Stefano De Martino ha ottenuto risultati straordinari, diventando un punto di riferimento dell'access prime time e contribuendo in maniera significativa alle performance della rete ammiraglia.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

Proprio il successo del format ha però. Se un programma continua a conquistare ascolti elevati, è naturale che la rete sia portata a valorizzarlo mantenendone intatta la durata. Da qui nasce il dilemma: è possibile anticipare l'inizio della prima serataAl momento la rispostaLe indicazioni che emergono in vista della prossima stagione televisiva suggeriscono infatti cheIl gioco dei pacchi dovrebbe continuare a occupare il suo spazio abituale, senza significative riduzioni della durata.

Una scelta che può apparire in controtendenza rispetto alle richieste di una parte del pubblico. Da tempo si parla infatti della necessità di riportare la televisione generalista verso orari più accessibili, soprattutto per chi desidera seguire una trasmissione dall'inizio alla fine senza arrivare a notte inoltrata. La Rai, tuttavia, sembrerebbe orientata verso una soluzione differente. L'idea non sarebbe quella di anticipare drasticamente l'avvio della prima serata, bensì di intervenire sulla sua durata complessiva. In altre parole, non tanto far partire prima i programmi, quanto evitare che terminino troppo tardi.

Si tratta di un approccio che. L'obiettivo sarebbe quello di concentrare maggiormente i contenuti nella fascia principale, arrivandoUna strategia che potrebbe avere effetti anche sulla programmazione successiva. Negli ultimi anni, infatti, la cosiddettaSpesso ridotta a semplici appendici dei programmi principali o a repliche, questa fascia oraria ha visto diminuire la propria identità editoriale. Una prima serata più contenuta potrebbe invece consentire di recuperare spazio per nuovi format, approfondimenti o progetti sperimentali.

Naturalmente tutto dipenderà dagli investimenti e dalle scelte future dell'azienda. Ridisegnare gli equilibri della programmazione non significa soltanto modificare gli orari, ma anche immaginare contenuti capaci di sostenere una nuova offerta televisiva. È qui che si giocherà una parte importante della sfida dei prossimi mesi. Nel frattempo Affari Tuoi continua a rappresentare una certezza per Rai1. Il programma ha saputo costruire un rapporto molto forte con il pubblico grazie a una formula semplice ma efficace, nella quale l'elemento della fortuna si intreccia con le storie personali dei concorrenti e con la capacità di Stefano De Martino di creare empatia e intrattenimento.