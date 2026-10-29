Affari Tuoi, chi è Biscottino: perché si chiama così e quanto ha vinto da Stefano De Martino

Pubblicazione: 29 ottobre alle 11:56

Il suo momento è arrivato dopo ben 35 puntate trascorse ad aspettare il proprio turno. Quando Antonio Pietraroia, conosciuto da tutti come Biscottino, è finalmente entrato in gioco ad Affari Tuoi, aveva le idee chiare: provare a portare a casa una somma utile per la famiglia, senza dimenticare qualche conto ancora da sistemare. La sua avventura, andata in onda mercoledì 28 ottobre, ha regalato al pubblico di Rai 1 una partita combattuta, tra offerte rifiutate, cambi di pacco e una decisione finale presa pensando soprattutto ai figli. Il bilancio? Antonio ha chiuso la serata con 22mila euro in gettoni d'oro e una Opel Frontera nuova. Un risultato che avrebbe potuto essere molto diverso se avesse scelto di proseguire fino all'apertura dell'ultimo pacco.

Antonio arriva da San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, e. Ha iniziato questo mestiere quando era appena maggiorenne e, proprio tra gli scaffali e i colleghi dell'azienda,. La sua storia personale è legata a doppio filo al lavoro, che non gli ha dato soltanto un'occupazione stabile, ma anche l'occasione di conoscere la donna con cui ha costruito la propria famiglia. Ilaria, la compagna che lo ha accompagnato nella trasmissione, è infatti la sorella di un suo collega.

La loro relazione è cominciata rapidamente: dopo circa un mese è arrivato il fidanzamento e, poco tempo dopo, la notizia della prima gravidanza. Oggi Antonio e Ilaria sono genitori di Mattia, sei anni, e Nunzia, che ha un anno e mezzo. Per il prossimo anno hanno inoltre in programma il matrimonio, una festa che si preannuncia particolarmente affollata, con circa 450 invitati. Dietro un nomignolo così particolare non si nasconde una storia misteriosa, ma una semplice esigenza pratica. Quando Antonio ha cominciato a lavorare nel pastificio, in azienda c'erano già altri cinque dipendenti che portavano il suo stesso nome. Per evitare equivoci, i colleghi hanno cercato un modo per distinguerlo dagli altri. Essendo il più giovane del gruppo, Antonio ha ricevuto il soprannome di Biscottino. Un appellativo nato quasi per caso, diventato nel tempo parte della sua identità e che il pubblico televisivo ha potuto conoscere durante la sua partecipazione ad Affari Tuoi.

La puntata con Biscottino del 28 ottobre 2026 - Fonte: Rai

La sua spontaneità e il modo diretto di raccontare la propria quotidianità hanno contribuito a rendere famoso il concorrente molisano. E nel corso della partita non è mancato neppure un riferimento ironico a una questione molto concreta: i debiti da saldare, soprattutto quello con il suo idraulico di fiducia. Antonio non ha parlato di cifre esorbitanti, ma ha spiegato di voler approfittare di un'eventuale vincita per sistemare le pendenze e affrontare con maggiore serenità le spese familiari.

L'esordio di Antonio è stato incoraggiante. I primi tiri hanno eliminato soprattutto premi di importo contenuto, consentendogli di conservare a lungo diverse possibilità interessanti.ma poco dopo il concorrente ha ottenuto un premio importante: una Opel Frontera nuova. Alla possibilità di portarsi a casa l'automobile, Antonio ha risposto con ironia, osservando che. La conquista della vettura gli ha dato una prima soddisfazione, ma non lo ha convinto a interrompere la partita.

Il Dottore gli ha offerto 35mila euro, una cifra significativa anche perché corrispondeva simbolicamente a mille euro per ognuna delle puntate trascorse in attesa. Antonio, però, ha deciso di continuare: per lui la partecipazione al programma e la macchina erano già due belle conquiste. La situazione è cambiata quando sono usciti anche i 300mila euro. A quel punto il concorrente ha accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco numero 13 per prendere l'8. Una scelta che si è rivelata fortunata rispetto al contenuto del pacco abbandonato, nel quale c'erano appena 200 euro.

Nei tiri successivi, tuttavia, la partita si è fatta più complicata. Anche i premi da 100mila e 75mila euro sono spariti dal tabellone, mentre le offerte del Dottore si sono progressivamente ridimensionate. Antonio ha detto no a 10mila euro e a due successive proposte da 15mila, deciso a giocarsi fino in fondo la possibilità di ottenere una somma più alta. Quando sono usciti anche i 50mila euro, sul finale sono rimasti soltanto il premio da 50 euro e il pacco nero, dal contenuto ancora sconosciuto. La scelta successiva sarebbe stata decisiva.

Con due soli pacchi ancora in gioco,. Una cifra che il concorrente ha valutato attentamente, ricordando di aver già completato la casa e di non avere un mutuo da pagare, ma di voler comunque saldare alcuni debiti. Il pensiero, però, è andato soprattutto a Mattia e Nunzia. Antonio ha spiegato di voler destinare il denaro ai bambini, dividendo la somma tra loro e mettendo da parte qualcosa per il futuro. Proprio mentre il concorrente ragionava sulla scelta,osservando che, con quella decisione, sarebbe rimasto senza il pagamento atteso.

La battuta ha strappato un sorriso, ma la motivazione di Antonio era seria: preferiva garantire ai figli una somma certa piuttosto che rischiare tutto nell'ultimo passaggio. Alla fine ha accettato l'offerta da 22mila euro, rinunciando alla possibilità di scoprire cosa nascondesse il pacco nero. La decisione si è rivelata particolarmente felice. All'interno del pacco numero 8 c'erano infatti soltanto 500 euro. Se avesse proseguito e avesse scelto quel pacco, Antonio avrebbe potuto concludere la partita con una cifra molto inferiore.

Il concorrente molisano ha così salutato Affari Tuoi con 22mila euro in gettoni d'oro e una Opel Frontera. Una vittoria che, al di là del valore economico, ha avuto per lui un significato familiare preciso: trasformare una serata televisiva in un'occasione per pensare concretamente al domani dei suoi due bambini.