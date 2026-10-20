Affari Tuoi, Francesco sorprende tutti: il tatuaggio segreto di Anna e la battuta di Stefano De Martino

Pubblicazione: 20 ottobre alle 11:36

Una partita ricca di emozioni, numeri fortunati e risate quella andata in onda ad Affari Tuoi lunedì 19 ottobre. Protagonista della serata è stato Francesco, concorrente della Basilicata, che ha conquistato l'attenzione del pubblico non soltanto per il risultato finale, ma anche per un curioso retroscena sulla sua futura moglie Anna. A rendere il momento ancora più divertente ci ha pensato Stefano De Martino, con una battuta che ha spiazzato la coppia e acceso il sorriso in studio.

Francesco, conducente di autobus che lavora prevalentemente in Puglia, è arrivato in trasmissione accompagnato da Anna, la compagna con cui sta per sposarsi e madre del loro figlio Marco. Fin dalle prime battute, la partita si è trasformata in un intreccio di coincidenze e numeri dal significato personale. Quandoha spiegato di essere particolarmente legato al numero 17. Una cifra che, a quanto pare, ha un significato importante anche per Anna, tanto da aver deciso di tatuarsela sulla spalla.

Interpellata da Stefano De Martino, la donna ha raccontato che quel numero le ha portato sia momenti difficili sia esperienze positive, contribuendo soprattutto a rafforzare il legame con la sua famiglia. Francesco ha interpretato la coincidenza come un possibile segnale, ma alla fine ha scelto di cambiare pacco, seguendo anche un'intuizione legata al figlio Marco. È stato proprio allora che è emerso il particolare più sorprendente: il concorrente non sapeva che Anna avesse quel tatuaggio. "L'ho scoperto ieri", ha ammesso davanti alle telecamere, lasciando il conduttore incredulo.

La reazione di De Martino è stata immediata. Con il suo consueto tono ironico, il presentatore ha rivolto alla coppia una domanda destinata a diventare il momento più divertente della puntata: "Ma, scusate, avete fatto un figlio e tu non sapevi dove aveva il tatuaggio?". Una battuta che ha alleggerito l'atmosfera e regalato uno dei siparietti più curiosi della serata. Il botta e risposta ha mostrato ancora una volta come Affari Tuoi sappia alternare la tensione della gara a momenti spontanei, nei quali le storie personali dei concorrenti diventano parte integrante dello spettacolo.

Archiviata la parentesi familiare, Francesco e Anna sono tornati a concentrarsi sui pacchi rimasti in gioco. Tra i numeri più significativi c'erano l'8, mese di nascita di Anna e del piccolo Marco, e il 16, legato a San Rocco, patrono del paese d'origine del concorrente. La partita si è progressivamenteDi fronte all'ennesima proposta di cambio, Francesco ha deciso di affidarsi ai compagni, spiegando di non sentirsi particolarmente fortunato nelle scelte basate sul classico testa o croce.

La decisione si è rivelata vincente: grazie al cambio, la coppia ha portato a casa 30mila euro, una somma importante in vista delle nozze. A quel punto, De Martino ha concluso con un'altra battuta, sottolineando con soddisfazione che il Dottore aveva praticamente pagato metà del matrimonio. Una serata che ha unito gioco, vita privata e comicità, con Francesco e Anna protagonisti di una vittoria che potrebbe rendere ancora più speciale il loro prossimo capitolo insieme.