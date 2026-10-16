Affari Tuoi, Marina perde tutto: il pacco da 100mila euro e quella scelta che ha cambiato la partita
Una partita segnata da ricordi familiari, numeri del cuore e occasioni sfumate: nella puntata del 15 ottobre, Marina arriva fino all’ultima possibilità di vincita, ma una scelta decisiva la lascia senza premi.
La fortuna sembrava averle mandato qualche segnale, ma Marina non è riuscita a trasformarlo in una vincita. Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 15 ottobre, la concorrente sarda ha vissuto una serata ricca di emozioni, ripercorrendo attraverso i numeri momenti importanti della propria vita. Al suo fianco c'era la figlia Federica, pronta a sostenerla in una partita che, col passare dei tiri, si è fatta sempre più complicata. Il finale, però, è stato amaro: nessun premio per la concorrente, che ha visto sfumare anche l'ultima opportunità offerta dal gioco.
Tra i numeri a cui è più legata c'è il 20, una data speciale per lei e Giuseppe. La concorrente spiega che proprio quel giorno ha segnato l'inizio della loro relazione, lasciando trasparire quanto quel ricordo sia ancora vivo. Ma le emozioni più intense arrivano quando entrano in gioco i riferimenti alla mamma Giuseppina, che non c'è più. Per Marina, dunque, scegliere un pacco non significa soltanto tentare la sorte: ogni numero può rappresentare un frammento della propria storia personale. Una sensibilità che rende la sua partecipazione particolarmente coinvolgente, ma che non basta a proteggerla dagli imprevisti del tabellone.
Il momento più significativo della serata arriva quando Marina decide di chiamare un numero legato al compleanno della madre. La concorrente si commuove mentre racconta il motivo della scelta e spera che quel ricordo possa portarle fortuna. Il contenuto del pacco, almeno inizialmente, sembra darle ragione: all'interno ci sono ben 100mila euro. È una cifra importante, che cambia completamente il corso della partita. Eppure, proprio in quel momento, Marina formula una considerazione che assume un peso particolare alla luce di ciò che accadrà in seguito. Si rende conto che forse avrebbe dovuto scegliere quel pacco per sé, anziché limitarsi ad aprirlo.
Poco dopo, un'altra chiamata riporta al dolore per la perdita della madre. Anche in questo caso Marina racconta il significato del numero scelto, ricordando con tenerezza la figura materna. Il pacco, tuttavia, non le restituisce la soddisfazione sperata e un'altra potenziale occasione di vincita viene meno. La concorrente e la figlia si trovano così a fare i conti con una partita sempre più difficile. I numeri che avrebbero dovuto accompagnare Marina verso la fortuna diventano, uno dopo l'altro, occasioni mancate.
Con il percorso dei pacchi ormai compromesso, per Marina resta la possibilità di giocarsi tutto attraverso la Regione Fortunata. È l'ultima strada per tentare di concludere la serata con un premio e mamma e figlia devono individuare le regioni sulle quali puntare. La prima scelta ricade sulla Toscana, indicata per concorrere alla vincita da 100mila euro. La seconda decisione, invece, apre un piccolo confronto familiare. Federica vorrebbe puntare sul Trentino-Alto Adige, una regione alla quale è affezionata perché vi trascorre spesso le vacanze estive. Marina, al contrario, preferisce la Calabria.