Affari Tuoi, Roberta vince auto e 33mila euro: poi scopre cosa nascondeva il suo pacco
Affari Tuoi, Roberta vince una Opel Frontera e accetta 33mila euro dal Dottore, ma nel suo pacco c'erano 100mila euro.
Una macchina nuova e una somma importante da portare a casa, ma anche il rimpianto per un premio molto più ricco sfumato proprio sul finale. È stata una partita ricca di colpi di scena quella di Roberta, concorrente del Friuli-Venezia Giulia protagonista di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La donna è riuscita a conquistare una Opel Frontera e a chiudere la serata con 33mila euro, accettando l'ultima offerta del Dottore. Solo dopo la decisione ha scoperto che nel suo pacco originale erano custoditi ben 100mila euro.
La partita è iniziata sotto i migliori auspici. Roberta ha eliminato diversi pacchi blu e ha trovato quello contenente il simbolo della Opel Frontera, aggiudicandosi così l'automobile. Una sorpresa particolarmente gradita, tanto che la concorrente ha raccontato di voler acquistare proprio quel modello. Con la macchina già conquistata, la situazione si è fatta interessante anche sul fronte del montepremi. Il Dottore ha provato a convincerla a fermarsi con una prima offerta da 40mila euro, ma Roberta ha preferito continuare.
Una scelta che, in quel momento, appariva ragionevole: sul tabellone erano ancora presenti premi consistenti e la possibilità di ottenere una cifra maggiore restava concreta. La partita, però, ha progressivamente perso alcuni dei suoi premi più importanti. Dopo l'uscita di scena di diverse cifre rosse, tra cui 20mila, 75mila, 200mila e 300mila euro, le proposte del Dottore sono diventate più prudenti. Roberta ha continuato a rifiutare, dimostrando di non voler accettare un'offerta soltanto per paura di perdere tutto.
Anche il successivo tentativo di cambio non ha modificato la sua decisione: la concorrente ha scelto di mantenere il pacco numero 6, quello con cui aveva iniziato la partita. Una scelta che si è rivelata fondamentale per capire quanto fosse vicina al premio maggiore. Arrivati alle battute conclusive, Roberta si è ritrovata davanti a un bivio: da una parte un premio da 100mila euro, dall'altra appena 5 euro. Una situazione che ha inevitabilmente aumentato la tensione in studio.
A quel punto il Dottore ha giocato la sua ultima carta, proponendo 33mila euro. Dopo aver conquistato la macchina, Roberta ha deciso di non rischiare ulteriormente e ha accettato l'offerta. La concorrente ha spiegato di preferire una certezza al dubbio, considerando già importante il risultato raggiunto durante la serata. La rivelazione finale ha però cambiato il sapore della vittoria: nel pacco numero 6, quello che Roberta aveva conservato fino alla fine, c'erano proprio 100mila euro. Accettando l'assegno, ha quindi rinunciato a una differenza di 67mila euro rispetto al premio effettivamente contenuto nel suo pacco.