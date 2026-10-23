Affari Tuoi, Roberta vince auto e 33mila euro: poi scopre cosa nascondeva il suo pacco

Pubblicazione: 23 ottobre alle 13:12

Una macchina nuova e una somma importante da portare a casa, ma anche il rimpianto per un premio molto più ricco sfumato proprio sul finale. È stata una partita ricca di colpi di scena quella di Roberta, concorrente del Friuli-Venezia Giulia protagonista di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La donna è riuscita a conquistare una Opel Frontera e a chiudere la serata con 33mila euro, accettando l'ultima offerta del Dottore. Solo dopo la decisione ha scoperto che nel suo pacco originale erano custoditi ben 100mila euro.

La puntata del 22 ottobre ha messo alla prova la lucidità della concorrente, che ha giocato accompagnata dal padre Max. Trentasei anni, originaria di Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine,La sua avventura nel programma si è trasformata in una sfida tra intuizione, sangue freddo e offerte da valutare fino all'ultimo momento.

La partita è iniziata sotto i migliori auspici. Roberta ha eliminato diversi pacchi blu e ha trovato quello contenente il simbolo della Opel Frontera, aggiudicandosi così l'automobile. Una sorpresa particolarmente gradita, tanto che la concorrente ha raccontato di voler acquistare proprio quel modello. Con la macchina già conquistata, la situazione si è fatta interessante anche sul fronte del montepremi. Il Dottore ha provato a convincerla a fermarsi con una prima offerta da 40mila euro, ma Roberta ha preferito continuare.

Una scelta che, in quel momento, appariva ragionevole: sul tabellone erano ancora presenti premi consistenti e la possibilità di ottenere una cifra maggiore restava concreta. La partita, però, ha progressivamente perso alcuni dei suoi premi più importanti. Dopo l'uscita di scena di diverse cifre rosse, tra cui 20mila, 75mila, 200mila e 300mila euro, le proposte del Dottore sono diventate più prudenti. Roberta ha continuato a rifiutare, dimostrando di non voler accettare un'offerta soltanto per paura di perdere tutto.

Il momento decisivo è arrivato quando sul tabellone sono rimasti soltanto tre premi rossi: 10mila, 50mila e 100mila euro. Il Dottore ha proposto 15mila euro, ma la concorrente ha respinto immediatamente l'assegno, ritenendo la cifra troppo bassa rispetto alle possibilità ancora in gioco. La strategia del Dottore si è quindi concentratae la possibilità di cambiare pacco. Dopo il rifiuto dei 15mila euro, la proposta è salita a 24mila euro, senza però convincere Roberta.

Anche il successivo tentativo di cambio non ha modificato la sua decisione: la concorrente ha scelto di mantenere il pacco numero 6, quello con cui aveva iniziato la partita. Una scelta che si è rivelata fondamentale per capire quanto fosse vicina al premio maggiore. Arrivati alle battute conclusive, Roberta si è ritrovata davanti a un bivio: da una parte un premio da 100mila euro, dall'altra appena 5 euro. Una situazione che ha inevitabilmente aumentato la tensione in studio.

A quel punto il Dottore ha giocato la sua ultima carta, proponendo 33mila euro. Dopo aver conquistato la macchina, Roberta ha deciso di non rischiare ulteriormente e ha accettato l'offerta. La concorrente ha spiegato di preferire una certezza al dubbio, considerando già importante il risultato raggiunto durante la serata. La rivelazione finale ha però cambiato il sapore della vittoria: nel pacco numero 6, quello che Roberta aveva conservato fino alla fine, c'erano proprio 100mila euro. Accettando l'assegno, ha quindi rinunciato a una differenza di 67mila euro rispetto al premio effettivamente contenuto nel suo pacco.

Resta comunque una vincita significativa, accompagnata dalla Opel Frontera conquistata durante il gioco. Per il Dottore, invece, la mossa finale si è rivelata efficace: l'offerta. Una conclusione che conferma quanto, ad Affari Tuoi, la scelta tra una somma sicura e la possibilità di vincere molto di più possa cambiare il finale di una partita in pochi secondi.