Affari Tuoi si ferma: Stefano De Martino non va in onda. La decisione Rai stravolge il palinsesto (puoi immagine di chi è la colpa)

Pubblicazione: 12 giugno alle 16:57

L’appuntamento serale con Affari Tuoi si prepara a una pausa che non passerà inosservata agli affezionati del programma. Nelle prossime settimane, infatti, il game show condotto da Stefano De Martino subirà alcune modifiche alla sua regolare collocazione in palinsesto, con serate cancellate e cambiamenti che potrebbero deludere il pubblico di Rai 1, affezionato al daytime. La scelta arriva direttamente dai vertici dell’emittente pubblica, impegnati a riorganizzare la programmazione per un evento capace di catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori.

Una decisione che coinvolge non solo il celebre gioco dei pacchi, ma anche altri appuntamenti della rete ammiraglia, chiamati ad adattarsi a una nuova distribuzione degli spazi televisivi. Dietro questo stop temporaneo c’è infatti laLa Rai ha deciso di dedicare ampio spazio ai Mondiali di Calcio 2026, una manifestazione destinata a occupare diverse fasce strategiche del palinsesto.

Proprio per questo motivo, in alcune serate l'amato quiz game non andrà in onda, lasciando il posto alle dirette delle partite e agli approfondimenti legati alla competizione internazionale. Com'è noto la Rai ha acquisito i diritti per numerosi incontri della competizione e molte gare sono collocate proprio nella fascia di access prime time o in prima serata, rendendo impossibile la regolare messa in onda di Affari Tuoi. Stefano De Martino tornerà regolarmente alla conduzione del programma nelle giornate non interessate dalle variazioni di palinsesto.

Loghi Rai per il palinsesto dei mondiali di calcio, fonte: Rai

I telespettatori di Affari Tuoi dovranno fare a meno del gioco dei pacchi per diversi giorni. Il quiz di Rai 1 non andrà in onda l'11 e il 12 giugno: la seconda serata di stop servirà a dare spazio al match del Canada (Paese ospitante) contro la Bosnia-Erzegovina, la nazionale che ha eliminato l'Italia dal Mondiale. I rinvii però non finiscono qui: anche la settimana successiva vedrà la cancellazione di ben quattro appuntamenti. Di seguito il calendario completo delle partite che occuperanno la prima serata di Rai 1 al posto del programma:

11 giugno 2026 (ore 21:00) – Messico-Sud Africa

12 giugno 2026 (ore 21:00) – Canada-Bosnia Erzegovina

15 giugno 2026 (ore 21:00) – Belgio-Egitto

16 giugno 2026 (ore 21:00) – Francia-Senegal

18 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Bosnia Erzegovina

19 giugno 2026 (ore 21:00) – USA-Australia

24 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Canada

26 giugno 2026 (ore 21:00) – Norvegia-Francia

Nonostante le modifiche al palinsestoSi tratta esclusivamente di uno stop temporaneo legato alla programmazione sportiva. Terminati gli appuntamenti calcistici previsti nelle singole giornate, il programma tornerà regolarmente nel suo storico spazio serale su Rai 1.