Affari tuoi, Simona sfida il Dottore fino all'ultimo, ma il pacco 15 le riserva una brutta sorpresa

Pubblicazione: 03 novembre alle 11:48

Una partita al cardiopalma, giocata con la determinazione di chi non vuole arrendersi davanti a nulla. Simona Di Giorgio, medico estetico di Augusta, in provincia di Siracusa, è stata la protagonista della puntata di Affari tuoi andata in onda il 2 novembre 2026 su Rai 1. Accanto a lei, il fratello Salvatore, complice e consigliere in una serata che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori e scatenato un acceso dibattito sui social. La concorrente siciliana ha affrontato il game show condotto da Stefano De Martino dopo due puntate consecutive dedicate alla sua regione. Ha scelto il pacco numero 20 e da subito la fortuna non è sembrata dalla sua parte: nei primi tiri sono volati via premi importanti come i 200mila e i 100mila euro. Ma Simona non si è lasciata intimorire.

Quando il Dottore le ha offerto 30mila euro, la sua risposta è stata un secco rifiuto. Nessun tentennamento, nessun dubbio. La partita doveva continuare.. Simona, dopo una lunga riflessione con il fratello,. Una scelta che inizialmente è sembrata azzeccata: nel pacco lasciato c'erano soltanto 5 euro, il simbolico biglietto della Lotteria. Ma la partita era tutt'altro che finita. Le proposte del Dottore si sono fatte via via più insistenti. Prima 20mila euro, poi di nuovo 30mila.. Anche quando l'offerta è salita a 40mila euro, la concorrente ha scelto di proseguire, eliminando uno dopo l'altro i pacchi blu e tenendo in gioco solo le cifre più importanti.Il momento più emozionante della serata è arrivato quando. Non era una scelta casuale, ma un numero legato ai sacrifici della sua famiglia per costruire l'attività imprenditoriale che oggi gestiscono insieme. "Per mettere da parte il denaro bisogna fare sacrifici, gli italiani lo sanno bene",. "Il numero del mio pacco è legato proprio ai sacrifici che la nostra famiglia ha fatto per mettere su la nostra azienda, che è stata inaugurata 21 anni fa". Un discorso che ha toccato il cuore del pubblico in studio e a casa, rendendo ancora più intensa la tensione degli ultimi tiri.. È a questo punto che il Dottore ha giocato la carta più alta, offrendo a Simona ben 80mila euro. Una cifra considerevole, che avrebbe garantito una vincita sicura e importante senza correre ulteriori rischi.

Ma Simona, convinta che l'offerta fosse un tentativo strategico del Dottore per tenerla lontana dai 300mila euro, ha rifiutato. Una scelta coraggiosa, forse temeraria, certamente discussa. Dopo aver parlato di sacrifici e della fatica nel mettere da parte il denaro, la concorrente ha deciso di sfidare la sorte fino in fondo. L'apertura del pacco ha riservato una sorpresa amara. All'interno c'erano i 10mila euro, mentre i 300mila rimanevano un sogno sfumato. Simona ha visto così volatilizzarsi la possibilità di portare a casa 80mila euro, chiudendo la partita con un montepremi di 10mila euro. Un finale agrodolce per una delle partite più combattute di questa edizione di Affari tuoi.





La reazione del pubblico sui social non si è fatta attendere.. "Chi troppo vuole nulla stringe",. Altri si sono chiesti come fosse possibile rifiutare una cifra simile dopo aver parlato di sacrifici economici. "Per rifiutare 80mila euro vuol dire che hai almeno il doppio in banca e che quei soldi evidentemente non sono una tua priorità",. Qualcun altro ha ironizzato: ""., quanto per la determinazione con cui ha affrontato ogni proposta del Dottore, per l'emotività del racconto familiare e per il coraggio di portare avanti le proprie convinzioni fino all'ultimo tiro.

Una scelta che divide, ma che racconta anche la complessità del gioco quando le emozioni si intrecciano con la strategia e i sogni si scontrano con la probabilità. Stefano De Martino, con la sua consueta eleganza, ha accompagnato la concorrente in ogni fase della partita, rispettando i tempi delle decisioni e valorizzando il racconto personale di Simona. Quella di Simona è stata una delle puntate più discusse di questa stagione di Affari tuoi. Al di là del risultato finale, la sua partita ha regalato al pubblico tutto ciò che rende questo format un successo: suspense, emozioni, scelte difficili e quel pizzico di imprevedibilità che tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni sera.