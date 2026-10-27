Affari Tuoi, Stefano De Martino parla del figlio Santiago: età, la riflessione sugli adolescenti e il legame con Belen

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:18

Ci sono serate in cui Affari Tuoi riesce ad andare oltre il gioco dei pacchi, trasformandosi in un’occasione per raccontare qualcosa di sé. È quello che è successo nella puntata del 26 ottobre 2026, quando Stefano De Martino, durante la partita di Claudia, concorrente arrivata dalle Marche, ha condiviso una riflessione personale sul figlio Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Un passaggio breve, ma significativo, che ha portato l’attenzione sulla paternità e su come cambino i ragazzi crescendo. Il conduttore, abituato a intrattenere il pubblico con battute e momenti di leggerezza, ha mostrato anche il lato più personale del proprio rapporto con la famiglia. A fare da spunto è stato il racconto di Claudia, che ha parlato della figlia dodicenne Virginia, pronta a sostenerla da casa durante la sua avventura televisiva.

È il figlio che Stefano ha avuto concon cui il conduttore ha vissuto una relazione molto seguita dal pubblico. La crescita del ragazzo rappresenta un passaggio importante anche per il padre, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel mondo della televisione italiana., un periodo che porta con sé cambiamenti, nuove esigenze e un diverso modo di guardare al mondo.

Proprio l’età dei figli è stata al centro della conversazione nata nello studio di Affari Tuoi. Ascoltando Claudia raccontare della sua bambina, Stefano ha allargato il discorso alla generazione dei giovanissimi, soffermandosi sulla sensazione che molti ragazzi di oggi appaiano più grandi e maturi rispetto alla loro età anagrafica. Una considerazione che tocca da vicino tanti genitori. La familiarità con le tecnologie, l'accesso alle informazioni e il confronto continuo con il mondo degli adulti possono contribuire a dare ai ragazzi un’immagine di maggiore sicurezza e consapevolezza. Questo, però, non significa necessariamente che abbiano già acquisito tutti gli strumenti emotivi per affrontare le difficoltà della crescita.

Il pensiero di De Martino rappresenta quello che molti genitori oggi sentono: l’impressione che un adolescente sia già grande e la realtà di un ragazzo che sta ancora costruendo la propria personalità. La riflessione sul figlio di Stefano De Martino è arrivata durante una puntata che ha riservato diversi colpi di scena. La concorrente marchigiana ha voluto al proprio fianco il fratello Damiano e prima di cominciare, quest’ultimo ha raccontato di aver incontrato il presentatore in passato, durante un viaggio a Londra. Un aneddoto che ha contribuito a rendere più familiare l’atmosfera in studio, prima che la partita entrasse nel vivo.

Per Claudia, tuttavia,. Le prime aperture hanno eliminato dal tabellone alcuni dei premi più ambiti, compresi quelli da 300mila e 200mila euro. Di fronte alla situazione, il Dottore ha provato a convincerla a fermarsi con un’offerta da 20mila euro. La concorrente ha deciso di proseguire, rifiutando la proposta. La fortuna, però, non sembrava dalla sua parte: anche i pacchi da, riducendo ulteriormente le possibilità di una vincita elevata.

Una seconda offerta, questa volta da 10mila euro, non ha cambiato la strategia della concorrente, determinata a continuare. Nel corso della partita Claudia ha anche lasciato il pacco numero 2 per passare al numero 16, una scelta che ha aggiunto un ulteriore elemento di suspense alla sua avventura. La concorrente ha avuto un'ulteriore possibilità di fermarsi davanti a una proposta da 12mila euro, ma ha scelto ancora una volta di rischiare. La decisione si è rivelata favorevole: al termine della puntata, la donna è riuscita a portare a casa 20mila euro.