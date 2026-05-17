Ahsoka slitta al 2027 e cambia tutto: per Disney+ finisce un’era storica (e i fan sono perplessi)

Pubblicazione: 17 maggio alle 10:07

La conferma della finestra di rilascio di Ahsoka 2 ha certificato un cambio di paradigma per Disney Plus. Per la prima volta dalla nascita della piattaforma, il 2026 sarà un anno senza nuove serie Star Wars in live action. Una notizia che segna la fine di una tradizione iniziata nel novembre 2019 e mai interrotta, almeno fino ad oggi.

La, raccontando il ricongiungimento tra, interpretata da, con il volto di. La serie ha esplorato le indagini sul possibile ritorno del Grande Ammiraglio Thrawn, incarnato da Lars Mikkelsen, aprendo nuovi capitoli narrativi nell'universo espanso di Star Wars.

Le pause prolungate tra una stagione e l'altra sono diventate la norma per molte produzioni streaming, ma l'attesa per la seconda stagione di Ahsoka ha superato ogni aspettativa. Tre anni separano i fan dalla scoperta di cosa accadrà ai protagonisti: Ahsoka, Sabine, Thrawn, Hera Syndulla di Mary Elizabeth Winstead, Ezra Bridger interpretato da Eman Esfandi, Shin Hati con il volto di Ivanna Sakhno, e Baylan Skoll, personaggio che ha visto un recast necessario con Rory McCann dopo la scomparsa di Ray Stevenson.

Sabine di Ahsoka, fonte: Lucasfilm

Inizialmente prevista per il 2026, la seconda stagione di Ahsoka è stata ufficialmente posticipata all'inizio del 2027. Questo slittamento non rappresenta solo un ritardo per una singola serie, ma segna un punto di svolta nella strategia contenutistica di Disney Plus per quanto riguarda la galassia lontana lontana. Dal lancio di Disney Plus nel novembre 2019, ogni anno ha visto il debutto di almeno una nuova stagione di una serie Star Wars in live action.

La progressione è stata costante e ha alimentato l'entusiasmo dei fan:nelnel 2022,nel 2023,nel 2024, fino adnel 2025. Il 2026 rappresenta quindi un'anomalia in questa timeline.era attesa come il naturale proseguimento di questa cadenza annuale, anche considerando precedenti in cui una singola uscita tardiva, come l'episodio didel, aveva comunque garantito la presenza del franchise nella programmazione annuale.

La conferma del 2027 come finestra di rilascio per Ahsoka 2 pone interrogativi sulla pipeline produttiva di Lucasfilm e sulla strategia generale di Disney Plus, con i fan che sono perplessi e preoccupati per il futuro della saga. Non ci sono al momento altre serie live action di Star Wars confermate in sviluppo avanzato, tanto meno con date di uscita imminenti. Questo vuoto di programmazione rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla filosofia che ha caratterizzato i primi sette anni della piattaforma.

Rosario Dawson come Ahsoka nella prima stagione di Ahsoka, fonte: Lucasfilm

L'assenza di nuovi contenuti live action nel 2026 potrebbe riflettere diverse dinamiche produttive: tempi di lavorazione più lunghi per garantire qualità superiore, ricalibrazione delle strategie narrative dopo le reazioni del pubblico a serie recenti, o semplicemente una riorganizzazione dei tempi di produzione per evitare sovrapposizioni e saturazione del mercato.

Per i fan italiani e internazionali, questo significa un'attesa più lunga del previsto per scoprire gli sviluppi delle trame lasciate in sospeso. Il destino di Ahsoka e Sabine nel loro viaggio attraverso la galassia, le mosse strategiche di Thrawn tornato nella galassia conosciuta, e il futuro di Baylan Skoll con il nuovo interprete Rory McCann restano questioni aperte che troveranno risposta solo all'inizio del 2027.

Precisiamo comunque che il 2026 potrebbe comunque vedere contenuti Star Wars in altre forme, dalle serie animate ai progetti cinematografici, ma la componente live action televisiva, quella che ha definito l'identità di Disney Plus nell'immaginario collettivo degli appassionati, avrà un anno di pausa. Un esperimento involontario che mostrerà quanto la presenza costante di Star Wars abbia influenzato gli abbonamenti e l'engagement sulla piattaforma.

La domanda che aleggia ora tra gli appassionati è se questo rappresenti un incidente di percorso o l'inizio di una nuova strategia di rilascio più diluita nel tempo. La risposta arriverà con il 2027, quando Ahsoka 2 riporterà finalmente una serie live action di Star Wars su Disney Plus, dopo due anni di assenza che faranno storia nella timeline del franchise.