AI video synthesis: il cinema generativo sarà uno dei protagonisti di AI Vision Fest
All'interno dell'AI Vision Fest, il festival dedicato all'intelligenza artificiale, si terrà un'incontro sul cinema generato grazie all'AI e di come possa cambiare l'intero settore.
Tra le tecnologie che più rapidamente stanno modificando il panorama audiovisivo c’è sicuramente la generazione video tramite Intelligenza Artificiale. In pochi anni siamo passati da sequenze instabili e quasi astratte a immagini capaci di simulare movimenti di macchina, illuminazione cinematografica e personaggi relativamente coerenti.
La distanza tra immaginare una scena e visualizzarla diventa più breve. Ma emergono contemporaneamente nuovi problemi: controllo della continuità, coerenza dei personaggi, precisione della regia, proprietà delle immagini e rapporto tra generazione automatica e intenzione dell’autore.
Il Festival di SYNCRONIA vuole mettere questi aspetti sullo stesso piano. Perché il vero futuro dell’AI audiovisiva non dipenderà esclusivamente dalla qualità delle immagini generate, ma dalla capacità degli autori di trasformarle in linguaggio.