AI video synthesis: il cinema generativo sarà uno dei protagonisti di AI Vision Fest

Pubblicazione: 23 aprile alle 09:21

Tra le tecnologie che più rapidamente stanno modificando il panorama audiovisivo c’è sicuramente la generazione video tramite Intelligenza Artificiale. In pochi anni siamo passati da sequenze instabili e quasi astratte a immagini capaci di simulare movimenti di macchina, illuminazione cinematografica e personaggi relativamente coerenti.

AI Vision Fest dedicherà parte del proprio programma proprio a questo territorio. La questione non riguarda soltanto la qualità tecnica. Quando una sequenza può essere generata partendo da un testo, cambia inevitabilmente il rapporto tra idea e produzione.

La distanza tra immaginare una scena e visualizzarla diventa più breve. Ma emergono contemporaneamente nuovi problemi: controllo della continuità, coerenza dei personaggi, precisione della regia, proprietà delle immagini e rapporto tra generazione automatica e intenzione dell’autore.

Il Festival di SYNCRONIA vuole mettere questi aspetti sullo stesso piano. Perché il vero futuro dell’AI audiovisiva non dipenderà esclusivamente dalla qualità delle immagini generate, ma dalla capacità degli autori di trasformarle in linguaggio.