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AI Vision Fest apre le porte: al GAMM comincia il viaggio nel cinema dell’Intelligenza Artificiale

Ha preso il via il AI Vision Fest, il festival dedicato all'intelligenza artificiale che si tiene all'interno del GAMM di Roma, in cui si discute di come stia cambiando l'intero mondo dell'intrattenimento.

di Redazione
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AI Vision Fest è ufficialmente iniziato. Questa mattina gli spazi del GAMM di Roma hanno accolto il pubblico della manifestazione organizzata da SYNCRONIA e dedicata all’incontro tra cinema, audiovisivo e Intelligenza Artificiale.

La prima impressione è quella di trovarsi davanti a un fenomeno molto più articolato di quanto suggeriscano spesso le discussioni online. L’AI non è infatti un singolo strumento. Esistono sistemi per generare immagini, video, movimento e suono, ma soprattutto esistono modalità estremamente differenti di utilizzarli.

Il Festival prova proprio a mettere ordine in questa complessità. Le proiezioni permettono di osservare il risultato finale; workshop e talk riportano invece l’attenzione sul processo creativo. E forse è proprio quest’ultimo l’aspetto più importante.

Più si osservano da vicino queste tecnologie, più diventa evidente che la questione non sia semplicemente chiedersi cosa sappia fare l’AI. La domanda reale è: cosa vuole farne l’autore? La prima giornata di AI Vision Fest è appena cominciata.

Immagine: DepositPhotos.com

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