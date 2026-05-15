AI Vision Fest apre le porte: al GAMM comincia il viaggio nel cinema dell’Intelligenza Artificiale

Pubblicazione: 15 maggio alle 07:35

AI Vision Fest è ufficialmente iniziato. Questa mattina gli spazi del GAMM di Roma hanno accolto il pubblico della manifestazione organizzata da SYNCRONIA e dedicata all’incontro tra cinema, audiovisivo e Intelligenza Artificiale.

La prima impressione è quella di trovarsi davanti a un fenomeno molto più articolato di quanto suggeriscano spesso le discussioni online. L’AI non è infatti un singolo strumento. Esistono sistemi per generare immagini, video, movimento e suono, ma soprattutto esistono modalità estremamente differenti di utilizzarli.

Il Festival prova proprio a mettere ordine in questa complessità. Le proiezioni permettono di osservare il risultato finale; workshop e talk riportano invece l’attenzione sul processo creativo. E forse è proprio quest’ultimo l’aspetto più importante.

Più si osservano da vicino queste tecnologie, più diventa evidente che la questione non sia semplicemente chiedersi cosa sappia fare l’AI. La domanda reale è: cosa vuole farne l’autore? La prima giornata di AI Vision Fest è appena cominciata.