AI Vision Fest arriva a Roma: due giorni per capire come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando cinema e audiovisivo
Al prossimo Vision Fest di Roma, presso il GAMM di Roma, si terrà il AI Vision Fest, un evento speciale dove si parlerà dell'intelligenza artificiale e della sua influenza in tutti i settori.
L’Intelligenza Artificiale non è più soltanto un tema da convegno tecnologico. Sta entrando nei processi creativi, nella produzione delle immagini, nella scrittura, nel montaggio, nel suono e, inevitabilmente, nel modo in cui cinema e audiovisivo vengono pensati. Da questa trasformazione nasce AI Vision Fest, il nuovo progetto organizzato da SYNCRONIA S.r.l., in programma a Roma il 15 e 16 maggio 2026 presso il GAMM – Game Museum.
Al centro del programma ci saranno proiezioni, talk, workshop e installazioni multimediali, con particolare attenzione ad AI video synthesis, prompt design, sistemi di motion generation e Intelligenza Artificiale applicata al suono.
Il GAMM rappresenta una sede particolarmente coerente: un museo dedicato alle Opere Interattive e ai linguaggi digitali diventa per due giorni un laboratorio sul futuro dell’immagine. AI Vision Fest nasce quindi come festival, ma anche come osservatorio. Una domanda accompagnerà tutto il programma: quando cambia lo strumento con cui creiamo immagini, cambia anche il modo in cui raccontiamo storie?