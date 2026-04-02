AI Vision Fest arriva a Roma: due giorni per capire come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando cinema e audiovisivo

Pubblicazione: 02 aprile alle 14:07

L’Intelligenza Artificiale non è più soltanto un tema da convegno tecnologico. Sta entrando nei processi creativi, nella produzione delle immagini, nella scrittura, nel montaggio, nel suono e, inevitabilmente, nel modo in cui cinema e audiovisivo vengono pensati. Da questa trasformazione nasce AI Vision Fest, il nuovo progetto organizzato da SYNCRONIA S.r.l., in programma a Roma il 15 e 16 maggio 2026 presso il GAMM – Game Museum.

L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio di confronto capace di andare oltre l’entusiasmo o la paura che normalmente accompagnano il dibattito sull’AI. Il Festival vuole osservare concretamente cosa stia accadendo quando strumenti di generazione automatica entrano nel processo creativo.

Al centro del programma ci saranno proiezioni, talk, workshop e installazioni multimediali, con particolare attenzione ad AI video synthesis, prompt design, sistemi di motion generation e Intelligenza Artificiale applicata al suono.

Il GAMM rappresenta una sede particolarmente coerente: un museo dedicato alle Opere Interattive e ai linguaggi digitali diventa per due giorni un laboratorio sul futuro dell’immagine. AI Vision Fest nasce quindi come festival, ma anche come osservatorio. Una domanda accompagnerà tutto il programma: quando cambia lo strumento con cui creiamo immagini, cambia anche il modo in cui raccontiamo storie?