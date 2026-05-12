AI Vision Fest è quasi pronto: il GAMM si prepara a diventare laboratorio dell’audiovisivo generativo
Sta per iniziare il AI Vision Fest, il festival dedicato all'intelligenza Artificiale, che si svolgerà all'interno del GAMM di Roma, primo museo italiano dedicato al mondo del videogame.
di Redazione
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Ultimi preparativi al GAMM per l’arrivo di AI Vision Fest. Gli spazi del Museo delle Opere Interattive si preparano ad accogliere due giornate in cui immagini generate, sperimentazioni audiovisive, incontri e attività laboratoriali saranno protagonisti.
Allo stesso modo, confrontarsi con chi utilizza questi strumenti permette di comprendere quanto lavoro umano continui a essere necessario dietro risultati apparentemente automatici.
AI Vision Fest vuole quindi essere contemporaneamente mostra, festival e luogo di confronto. Il 15 maggio si apriranno ufficialmente le porte. E per due giorni Roma diventerà uno dei luoghi in cui discutere di come potrebbero essere costruite le immagini del prossimo futuro.