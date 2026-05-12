AI Vision Fest è quasi pronto: il GAMM si prepara a diventare laboratorio dell’audiovisivo generativo

Pubblicazione: 12 maggio alle 09:31

Ultimi preparativi al GAMM per l’arrivo di AI Vision Fest. Gli spazi del Museo delle Opere Interattive si preparano ad accogliere due giornate in cui immagini generate, sperimentazioni audiovisive, incontri e attività laboratoriali saranno protagonisti.

Il Festival vuole offrire un’esperienza diversa dal classico convegno tecnologico. L’idea è mettere il pubblico direttamente di fronte alle opere e ai processi creativi. Vedere una sequenza generata attraverso AI è infatti molto più efficace che discutere astrattamente delle potenzialità della tecnologia.

Allo stesso modo, confrontarsi con chi utilizza questi strumenti permette di comprendere quanto lavoro umano continui a essere necessario dietro risultati apparentemente automatici.

AI Vision Fest vuole quindi essere contemporaneamente mostra, festival e luogo di confronto. Il 15 maggio si apriranno ufficialmente le porte. E per due giorni Roma diventerà uno dei luoghi in cui discutere di come potrebbero essere costruite le immagini del prossimo futuro.