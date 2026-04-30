AI Vision Fest entra nel vivo: maggio sarà il mese del cinema generativo a Roma
Tra poche settimane, sta per giungere il AI Vision Fest, il festival dedicato all'Intelligenza Artificiale e dei suoi cambiamenti all'interno del settore cinematografico e audiovsivo.
di Redazione
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Mancano poco più di due settimane all’apertura di AI Vision Fest. Il 15 e 16 maggio il GAMM di Roma ospiterà due giornate interamente dedicate al rapporto tra Intelligenza Artificiale, cinema e produzione audiovisiva.
L’intento dichiarato è costruire un panorama internazionale delle nuove forme audiovisive, mettendo a confronto approcci e sperimentazioni differenti. La sensazione è che AI Vision Fest arrivi in un momento particolarmente interessante.
L’AI audiovisiva non è più una curiosità sperimentale, ma non è ancora una tecnologia completamente stabilizzata. È esattamente in questa fase intermedia che possono nascere le discussioni più interessanti.