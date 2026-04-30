AI Vision Fest entra nel vivo: maggio sarà il mese del cinema generativo a Roma

Pubblicazione: 30 aprile alle 08:25

Mancano poco più di due settimane all’apertura di AI Vision Fest. Il 15 e 16 maggio il GAMM di Roma ospiterà due giornate interamente dedicate al rapporto tra Intelligenza Artificiale, cinema e produzione audiovisiva.

L’iniziativa organizzata da SYNCRONIA punta a offrire una fotografia dello stato attuale delle tecnologie generative. Non soltanto quello che potrebbero diventare tra cinque anni, quindi, ma ciò che artisti e creativi possono fare oggi. Proiezioni e installazioni mostreranno produzioni realizzate attraverso differenti sistemi di generazione automatica, mentre talk e workshop permetteranno di affrontare aspetti tecnici, creativi e culturali.

L’intento dichiarato è costruire un panorama internazionale delle nuove forme audiovisive, mettendo a confronto approcci e sperimentazioni differenti. La sensazione è che AI Vision Fest arrivi in un momento particolarmente interessante.

L’AI audiovisiva non è più una curiosità sperimentale, ma non è ancora una tecnologia completamente stabilizzata. È esattamente in questa fase intermedia che possono nascere le discussioni più interessanti.