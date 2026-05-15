AI Vision Fest, giorno uno: l’AI sorprende, ma al centro rimane ancora l’autore
Si è appena conclusa il primo giorno dell'AI Vision Fest, il festival dedicato all'intelligenza artificiale, in cui si è riflettuto sul senso delle immagine generate digitalmente.
La prima giornata di AI Vision Fest si chiude con una sensazione abbastanza chiara: la tecnologia impressiona, ma il dibattito più interessante riguarda ancora le persone. Durante proiezioni, incontri e momenti di approfondimento è emerso infatti un concetto ricorrente.
Il Festival organizzato da SYNCRONIA riesce così a spostare progressivamente il discorso dall’AI come spettacolo tecnologico all’AI come strumento di produzione culturale. È probabilmente il risultato più interessante della prima giornata.
Non chiedersi soltanto quanto sia realistico un video generato, ma perché quell’immagine sia stata creata e quale funzione svolga all’interno di una narrazione. Domani, 16 maggio, AI Vision Fest tornerà al GAMM per la seconda e conclusiva giornata.