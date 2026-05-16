AI Vision Fest, quando immagini, movimento e suono diventano un unico ambiente generativo

Pubblicazione: 16 maggio alle 16:00

Generare una singola immagine è ormai relativamente semplice. Il vero salto avviene quando immagine, movimento e suono devono funzionare insieme. È uno dei temi emersi nella seconda giornata di AI Vision Fest. I sistemi generativi stanno infatti progressivamente occupando ogni componente dell’audiovisivo.

Una scena può nascere da un prompt. Il movimento può essere elaborato attraverso algoritmi dedicati. Voce, musica e sound design possono essere prodotti o modificati attraverso altri modelli.

Il risultato è la nascita di una vera pipeline audiovisiva generativa. Ma proprio questa moltiplicazione degli strumenti rende ancora più importante la direzione artistica. Un film non è la somma delle tecnologie utilizzate per realizzarlo. È il modo in cui quelle tecnologie vengono organizzate per costruire un’esperienza.

AI Vision Fest sembra quindi suggerire una possibile evoluzione: meno attenzione al singolo tool e più attenzione all’ecosistema creativo. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il lavoro audiovisivo nei prossimi anni.