Aida Yespica, incidente a Roma all’alba: cosa è successo ai Parioli e perché è intervenuta la polizia
Aida Yespica coinvolta in un incidente ai Parioli, a Roma: la Smart urta cinque cassonetti e due auto. Le prime dichiarazioni della showgirl.
Un risveglio movimentato per Aida Yespica, protagonista di un incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino di venerdì 9 ottobre 2026 a Roma. La showgirl venezuelana, volto noto della televisione italiana, sarebbe rimasta coinvolta in uno schianto nel quartiere Parioli, dove la sua Smart avrebbe urtato diversi cassonetti dei rifiuti e due automobili parcheggiate. A richiamare l’attenzione sulla vicenda è anche quanto sarebbe accaduto dopo l’arrivo della polizia locale, con il presunto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.
La dinamica esatta dell’accaduto resta al vaglio delle autorità competenti, intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello schianto. Secondo le informazioni diffuse finora, non risulterebbero altre persone coinvolte nell’incidente. Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, chiamati a gestire la situazione e a svolgere gli accertamenti necessari. È proprio in questa fase che la vicenda avrebbe assunto ulteriori risvolti. Stando alle ricostruzioni pubblicate dalla stampa, la showgirl avrebbe manifestato una reazione accesa nei confronti degli agenti e avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest richiesto durante i controlli.
Il rifiuto dell’accertamento comporta conseguenze previste dal Codice della strada. Per questo, secondo quanto riportato dalle cronache, nei confronti di Yespica sarebbe prevista una denuncia all’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti ufficiali a chiarire ogni ulteriore elemento della vicenda e le eventuali responsabilità. È importante distinguere il rifiuto del test da un eventuale accertamento positivo: le informazioni disponibili non consentono di affermare che la showgirl fosse alla guida in stato di ebbrezza.
L’incidente avvenuto ai Parioli riporta così il nome della showgirl al centro delle notizie, questa volta lontano dai riflettori dello spettacolo. Al momento, il quadro resta legato alle prime ricostruzioni giornalistiche e agli accertamenti delle autorità. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sugli sviluppi della vicenda. Per ora, il punto centrale resta lo schianto avvenuto all’alba nel cuore di Roma e il successivo intervento della polizia locale.