Aida Yespica, incidente a Roma all’alba: cosa è successo ai Parioli e perché è intervenuta la polizia

Pubblicazione: 09 ottobre alle 14:33

Un risveglio movimentato per Aida Yespica, protagonista di un incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino di venerdì 9 ottobre 2026 a Roma. La showgirl venezuelana, volto noto della televisione italiana, sarebbe rimasta coinvolta in uno schianto nel quartiere Parioli, dove la sua Smart avrebbe urtato diversi cassonetti dei rifiuti e due automobili parcheggiate. A richiamare l’attenzione sulla vicenda è anche quanto sarebbe accaduto dopo l’arrivo della polizia locale, con il presunto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 5:30, all’incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, nella zona nord della Capitale.quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo. La vettura avrebbe quindi urtato cinque cassonetti della raccolta dei rifiuti, proseguendoL’impatto avrebbe provocato diversi danni.

La dinamica esatta dell’accaduto resta al vaglio delle autorità competenti, intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello schianto. Secondo le informazioni diffuse finora, non risulterebbero altre persone coinvolte nell’incidente. Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, chiamati a gestire la situazione e a svolgere gli accertamenti necessari. È proprio in questa fase che la vicenda avrebbe assunto ulteriori risvolti. Stando alle ricostruzioni pubblicate dalla stampa, la showgirl avrebbe manifestato una reazione accesa nei confronti degli agenti e avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest richiesto durante i controlli.

Il rifiuto dell’accertamento comporta conseguenze previste dal Codice della strada. Per questo, secondo quanto riportato dalle cronache, nei confronti di Yespica sarebbe prevista una denuncia all’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti ufficiali a chiarire ogni ulteriore elemento della vicenda e le eventuali responsabilità. È importante distinguere il rifiuto del test da un eventuale accertamento positivo: le informazioni disponibili non consentono di affermare che la showgirl fosse alla guida in stato di ebbrezza.

Nata in Venezuela, Aida Yespica è diventata un volto conosciuto dal pubblico italiano grazie alla carriera da modella e alle numerose apparizioni televisive. Nel corso degli anni ha partecipato a programmi di intrattenimento e reality show, consolidando la. La sua notorietà fa sì che gli episodi che la riguardano attirino rapidamente l’attenzione del pubblico, soprattutto quando coinvolgono fatti di cronaca.

L’incidente avvenuto ai Parioli riporta così il nome della showgirl al centro delle notizie, questa volta lontano dai riflettori dello spettacolo. Al momento, il quadro resta legato alle prime ricostruzioni giornalistiche e agli accertamenti delle autorità. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sugli sviluppi della vicenda. Per ora, il punto centrale resta lo schianto avvenuto all’alba nel cuore di Roma e il successivo intervento della polizia locale.