Al GAMM il pubblico cambia ruolo: da spettatore a protagonista dell’opera
Il pubblico di un film nelle sale di un cinema può diventare il protagonista in questa iniziativa del GAMM.
Cinema e videogioco possono condividere attori, sceneggiatura, musica, fotografia e tecnologie produttive. Esiste però una differenza che continua a separarli in modo radicale: il ruolo del pubblico. È uno dei temi affrontati negli appuntamenti di OFFICINA TRANSMEDIALE al GAMM Game Museum.
OFFICINA TRANSMEDIALE individua almeno quattro forme di partecipazione: scelta, interpretazione, gesto e comunità. Quest’ultimo punto è particolarmente importante. L’esperienza contemporanea di un videogioco raramente termina davanti allo schermo. Forum, streaming, video, guide e discussioni producono un secondo livello dell’opera, nel quale il pubblico interpreta collettivamente quello che ha vissuto.
È il passaggio forse più importante della cultura interattiva: lo spettatore non scompare, ma viene affiancato da una nuova figura, quella del partecipante. Ed è una trasformazione che riguarda sempre più anche il resto dell’audiovisivo.