"Al Nord c'è più cultura" la clamorosa gaffe a UnoMattina scatena la bufera sui social

Pubblicazione: 05 novembre alle 16:50

Ci sono momenti televisivi che nascono per parlare di statistiche e finiscono per aprire dibattiti molto più profondi, toccando nervi scoperti dell'identità nazionale. È quello che è successo nella puntata di UnoMattina News andata in onda giovedì 5 novembre 2026 su Rai1, quando un confronto apparentemente tecnico sui dati Istat relativi all'aspettativa di vita in Italia si è trasformato in un momento di tensione palpabile in studio.





"L'ipotesi potrebbe essere quella che in fondo non chiarisce sempre molte cose: la propria cultura. Sono convinto che quanto più c'è capacità di comprensione delle situazioni tanto più riesci a difenderti e migliorarti. Per esempio sapere cosa devi mangiare, come puoi curarti, come puoi aggiornarti, studiare. A mio parere, con tutto il rispetto del Meridione, davvero con tutto il rispetto perché poi lì per tanti aspetti si sta magnificamente, può essere che l'ipotesi sia proprio questa: dove c'è più cultura c'è anche più capacità di orientarsi nella propria gestione di vita". - Stefano Zecchi

con i conduttori Tiberio Timperi e Maria Soave, ha offerto la sua interpretazione su. Ma non sono stati i numeri a far discutere, quanto piuttosto la chiave di lettura proposta dall'intellettuale.

Un'affermazione che ha subito creato disagio nello studio. L'atmosfera è cambiata, e Maria Soave non ha lasciato cadere le parole nel vuoto. Il conduttore, solitamente allineato con le posizioni del professore, questa volta ha fatto un passo indietro netto: "Professore, non possiamo dire che al Sud c'è meno cultura, forse c'è più difficoltà in qualche modo. Ci sono i viaggi sanitari, ci sono persone che si ammalano e non riescono a star bene. Non credo che sia soltanto la cultura e penso ci siano altre ragioni. Sicuramente le abitudini, sicuramente il modo di mangiare, ma ci sono anche meno servizi, città più complesse almeno le metropoli". Una frase che, pur nella sua pacatezza, suonava come un campanello d'allarme: questa volta la linea era stata superata.

Il palpabile imbarazzo nello studio di #unomattinanews non appena il prof. Stefano Zecchi dice che al nord l’aspettativa di vita è maggiore che al sud perché lì c’è “più cultura” https://t.co/VW03ev76Qm — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) November 5, 2026

A quel punto prima di chiudere il collegamento, Maria Soave è tornata sulla questione per ribadire il punto centrale: "Ha ragione professore però dobbiamo dire che al Nord ci sono più opportunità, ci sono stipendi mediamente più alti, spesso servizi sociali più efficienti. Questa non è una condanna per il Sud ma deve essere uno stimolo alle regioni del Sud per correre di più e mettere a valore tutto quello che è il valore enorme delle regioni del Sud che sono veramente ricche di tutto".





Un intervento che ha cercato di, ricordando che le differenze nell'aspettativa di vita non derivano da una presunta inferiorità culturale, ma da condizioni materiali e opportunità diseguali. L'Italia, del resto, si colloca al terzo posto nel mondo per aspettativa di vita complessiva, con una media nazionale di 83,7 anni. Un dato positivo che però nasconde profonde disparità territoriali.. Tocca la questione meridionale, le disuguaglianze territoriali, il modo in cui si racconta il divario tra Nord e Sud. E soprattutto ricorda quanto sia importante, quando si affrontano temi così delicati, distinguere tra cause strutturali e giudizi sulle persone.