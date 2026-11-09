Alanis Morissette fa coming out a 52 anni: ricordate il bacio con Sarah Jessica Parker in Sex and the City?

Pubblicazione: 09 novembre alle 08:45

Una confessione arrivata quasi per caso, una battuta che ha sorpreso persino le conduttrici e un bacio televisivo che, a distanza di oltre venticinque anni, assume un significato particolare. Alanis Morissette ha fatto coming out a 52 anni, dichiarando pubblicamente di essere pansessuale durante un'intervista al podcast Handsome, pubblicata il 3 novembre 2026. La cantautrice canadese, diventata una delle voci più riconoscibili degli anni Novanta grazie a brani come Ironic e You Oughta Know, ha parlato apertamente del proprio orientamento sessuale, sorprendendo le persone presenti in studio.

E la rivelazione ha riportato l'attenzione anche su, nel quale la cantante baciava. Una scena diventata memorabile, che nasconde un retroscena particolarmente curioso. La confessione è arrivata durante una conversazione con, conduttrici del podcast Handsome. L'incontro era dedicato alla carriera e alle esperienze personali di, ma verso la conclusione la discussione si è spostata sulle delusioni sentimentali che hanno ispirato alcune delle sue canzoni più famose.

Fortune Feimster ha scherzato sul rapporto tra la cantante e gli uomini che l'avevano fatta soffrire in passato, spiegando di essere dispiaciuta per quelle esperienze, ma non per i brani straordinari che ne erano nati. Poi è arrivata una domanda decisamente diretta: quelle delusioni le avevano mai fatto desiderare di essere lesbica? La risposta di Alanis Morissette ha sorpreso tutti: “Sono pansessuale, quindi sì”. Tig Notaro, apparentemente incredula, le ha chiesto se stesse parlando sul serio. La cantautrice ha confermato senza esitazioni, aggiungendo con il suo consueto umorismo che preferiva lasciare una rivelazione così importante alla conclusione della conversazione.

2000 yılında Sex and the City dizisinde Sarah Jessica Parker’la öpüşen ve bu sahneyi kendisinin önerdiğini açıklayan Alanis Morissette, 52 yaşında panseksüel olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, podcast sunucularının şaşkınlığı üzerine açıklamasını doğruladı. Morissette, 2010’dan beri rapçi Souleye ile evli. — Viralin Elli Tonu (@viralinellitonu) November 7, 2026

“Mi piace lasciarla per l'epilogo”, ha scherzato, spiegando di divertirsi a sorprendere le persone proprio quando stanno per salutarla. Ma cosa significa essere pansessuale? La pansessualità indica la possibilità di provare attrazione romantica o sessuale verso una persona indipendentemente dal suo sesso o dalla sua identità di genere. Un orientamento che Morissette ha scelto di definire pubblicamente utilizzando un termine preciso, senza trasformare la propria dichiarazione in un annuncio solenne. Per la cantante, del resto, il tema della sessualità non rappresenta una novità assoluta, visto che già nel 2008, durante un'intervista con Howard Stern, aveva raccontato di aver avuto esperienze con donne nel corso della propria vita, pur descrivendosi all'epoca come prevalentemente eterosessuale.

In successive conversazioni pubbliche aquelle esperienze una parte positiva del proprio percorso personale, senza provare vergogna per le proprie scelte. Larappresenta quindi soprattutto una definizione più esplicita del proprio orientamento, e non necessariamente la rivelazione di esperienze sentimentali completamente sconosciute. Ma c'è un episodio della sua carriera televisiva che. Nel 2000 Alanis Morissette partecipò come guest star alla, interpretando Dawn, una giovane donna che incontra Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker.

L'episodio, intitolato Boy, Girl, Boy, Girl..., affrontava proprio il tema della sessualità attraverso una delle frequentazioni sentimentali di Carrie. La protagonista iniziava infatti a uscire con Sean, interpretato da Eddie Cahill, un uomo più giovane che le rivelava di essere bisessuale. Una circostanza che metteva in discussione alcune delle convinzioni di Carrie e diventava il punto di partenza per una riflessione sul modo in cui venivano rappresentate le relazioni. Durante una serata trascorsa con gli amici di Sean, i personaggi partecipavano al tradizionale gioco della bottiglia. Quando arrivava il turno di Dawn, interpretata proprio da Morissette, la cantante e Sarah Jessica Parker si scambiavano un bacio.

Una scena che fece discutere, anche perché all'epoca la rappresentazione delle relazioni tra persone dello stesso sesso nella televisione generalista americana era molto meno frequente rispetto a oggi. Eppure, dietro quel momento si nasconde una storia che non tutti conoscono. Fu proprio Alanis Morissette a suggerire alla produzione di inserire il bacio tra Dawn e Carrie Bradshaw. A raccontarlo è stata la stessa artista durante un'intervista pubblicata il 9 settembre 2026 nel podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper. Morissette ha spiegato di essere già una grande appassionata della serie e di aver contattato direttamente la produzione, proponendo che fosse arrivato il momento di far vivere a Carrie un'esperienza sentimentale con una donna.

La risposta degli autori, secondo il suo racconto, fu immediatamente positiva. Anche loro stavano valutando un'idea simile e decisero quindi di inserirla nell'episodio. La cantante ha ricordato il bacio concome un'esperienza piacevole, naturale e spontanea, sottolineando quanto fosse importante,, mostrare sullo schermo situazioni capaci di mettere in discussione le categorie più rigide legate alla sessualità. Un ricordo che si intreccia con la recente, pur trattandosi di due momenti distinti della sua vita.

Nel frattempo, Alanis Morissette è sposata dal 2010 con il rapper e musicista Mario “Souleye” Treadway, con il quale ha avuto tre figli: Ever, Onyx e Winter. Prima del matrimonio, la cantante aveva vissuto anche una relazione molto conosciuta con l'attore Ryan Reynolds, al quale era stata legata sentimentalmente dal 2002 al 2007, arrivando anche al fidanzamento ufficiale. Nel corso degli anni, Morissette ha spesso trasformato le esperienze personali in musica, raccontando senza filtri delusioni, rabbia, vulnerabilità e difficoltà sentimentali. Il suo album più famoso, Jagged Little Pill, pubblicato nel 1995, è diventato uno dei dischi simbolo del decennio, contribuendo a ridefinire il ruolo delle cantautrici nella musica internazionale.

Oggi, a oltre trent'anni da quel successo, Alanis Morissette continua a raccontarsi con la stessa spontaneità, affrontando anche argomenti che riguardano la sua identità e la sua vita privata. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante della vicenda: mentre nel 2000 suggeriva agli autori di Sex and the City di far vivere a Carrie Bradshaw un'esperienza con una donna, ventisei anni dopo la cantante ha scelto di parlare apertamente della propria pansessualità. Due momenti differenti, legati dalla volontà di affrontare la sessualità senza nasconderla dietro convenzioni o aspettative altrui. E quel bacio con Sarah Jessica Parker, rimasto nella memoria degli appassionati della serie HBO, oggi torna a far parlare di sé anche grazie a un retroscena che in molti probabilmente non conoscevano.