Alberto Angela fa il colpo dell'estate: Christopher Nolan e Matt Damon arrivano a Noos su Rai 1

Pubblicazione: 10 luglio alle 15:26

Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate televisiva sta per concretizzarsi. Alberto Angela il 12 luglio riporterà in prima serata Noos – L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione che negli ultimi anni è riuscito a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico grazie a un linguaggio semplice, immagini spettacolari e approfondimenti affidati ad alcuni dei migliori esperti italiani. La quarta edizione, però, parte con un asso nella manica destinato a far parlare gli appassionati di televisione e di cinema: tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Christopher Nolan e Matt Damon.

Una presenza che rappresenta. Non capita spesso, infatti, che uno dei registi più influenti del panorama internazionale e uno degli attori più amati di Hollywood scelgano un programma italiano per raccontare il loro nuovo progetto cinematografico. E proprio questo rende il debutto della nuova stagione di Noos ancora più speciale. L'intervista sarà dedicata a, l'ambiziosa trasposizione cinematografica del celebre poema di Omero diretta da Christopher Nolan e interpretata da Matt Damon nel ruolo di Odisseo. Il film, che arriverà nelle sale italiane, è considerato uno dei progetti più importanti della carriera del regista britannico, sia per le dimensioni produttive sia per le innovazioni tecniche adottate durante le riprese.

L'opera promette di riportare sul grande schermo il viaggio dell'eroe di Itaca con uno stile epico e spettacolare. La storia segue il difficile ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia, tra mostri mitologici, tempeste, divinità ostili e continue prove che metteranno alla prova il protagonista prima del ricongiungimento con Penelope e il figlio Telemaco. Accanto a Matt Damon figura un cast di altissimo livello che comprende, tra gli altri, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o e Charlize Theron.

Matt Demon in Odissea - Fonte: Universal Pictures

L'incontro con Nolan e Damon rappresenta perfettamente la filosofia di Noos: raccontare la conoscenza attraverso punti di vista diversi, intrecciando storia, scienza, arte e cultura popolare. Un grande kolossal ispirato a uno dei testi fondanti della letteratura occidentale diventa così il punto di partenza per riflettere sull'attualità dei miti classici e sul loro impatto nell'immaginario contemporaneo.La quarta stagione della trasmissione sarà composta da cinque puntate, risultando la più breve dalla nascita del format. Una scelta che non sembra però incidere sulla qualità del progetto editoriale, che continua a proporre un'offerta ricca di approfondimenti e ospiti di primo piano.

Nel corso delle nuove puntate. Tra gli argomenti previsti ci saranno le moderne strategie per perdere peso, il fenomeno delle dipendenze, sempre più diffuso soprattutto tra i giovani, e gli studi più recenti dedicati allo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita, un periodo cruciale per la crescita cognitiva ed emotiva.

Come nelle precedenti edizioni, il conduttore potrà contare sul contributo di numerosi esperti che accompagneranno gli spettatori in un percorso multidisciplinare. Dario Fabbri analizzerà gli scenari geopolitici internazionali, offrendo strumenti per comprendere i principali equilibri mondiali. Carlo Lucarelli continuerà invece a raccontare alcune delle vicende criminali più inquietanti della storia, mantenendo uno degli spazi più seguiti della trasmissione.

Una scena di Odissea - Fonte: Universal Pictures

Ampio spazio sarà riservato anche alla salute e al benessere. La nutrizionista Elisabetta Bernardi illustrerà il rapporto tra alimentazione e qualità della vita, mentre il sessuologo Emmanuele Jannini affronterà temi legati alla sessualità con il consueto approccio scientifico e divulgativo. Elisabetta Palagi accompagnerà invece il pubblico alla scoperta del comportamento animale, mostrando quanto il mondo della natura possa ancora sorprendere.

Non mancheranno gli approfondimenti dedicati alla scienza e all'innovazione. Il chimico Dario Bressanini continuerà a smontare miti e false credenze legate alla cucina e agli alimenti, mentre l'astrofisica Edwige Pezzulli guiderà gli spettatori in un viaggio tra pianeti, stelle e misteri del Sistema Solare. Lo psicologo Massimo Polidori si concentrerà sulle nuove truffe digitali e sui meccanismi mentali che spesso favoriscono gli inganni online, mentre il filosofo Luciano Floridi offrirà strumenti per comprendere meglio il presente e il futuro dell'intelligenza artificiale.

A rendere ancora più dinamico il racconto torneranno anche i giovani divulgatori scientifici che hanno contribuito al successo del programma nelle passate edizioni. Il paleontologo Alessandro Chiarenza, la fisica Giuliana Galati, l'astrofisico Luca Perri e il chimico Ruggero Rollini porteranno servizi sul campo, esperimenti e curiosità con un linguaggio capace di coinvolgere anche il pubblico più giovane.

La scorsa stagione Noos aveva chiuso con risultati incoraggianti, superando una media di 1,9 milioni di telespettatori e una quota di share superiore al 14%, numeri che avevano confermato la crescita del programma rispetto all'anno precedente. Un segnale importante per una trasmissione che continua a dimostrare come la divulgazione scientifica possa trovare spazio anche nella televisione generalista.

L'arrivo di Christopher Nolan e Matt Damon sembra destinato a rappresentare il miglior biglietto da visita possibile per questa nuova edizione. Non si tratta soltanto di due ospiti prestigiosi, ma della dimostrazione che Noos è ormai riconosciuto anche a livello internazionale come un luogo in cui il racconto della cultura può dialogare anche con il grande cinema.