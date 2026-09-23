Alberto Matano sparisce dal pomeriggio di Rai 1 e arriva Eleonora Daniele: cosa è successo a La Vita in Diretta

Pubblicazione: 23 settembre alle 09:15

C’è stato un cambio di programma nel pomeriggio di Rai 1, ma dietro l’assenza di Alberto Matano non c’è nessun mistero. Lunedì 21 settembre La Vita in Diretta non è andata in onda nel consueto spazio pomeridiano e al suo posto il pubblico ha ritrovato Eleonora Daniele, chiamata a guidare uno degli appuntamenti istituzionali che accompagnano tradizionalmente l’inizio dell’anno scolastico.

La modifica al palinsesto, la cerimonia organizzata quest’anno adper inaugurare. L’evento è stato trasmesso in diretta sue ha inevitabilmente occupato buona parte della fascia normalmente riservata al programma di Alberto Matano. Nessuna sostituzione definitiva, quindi, e soprattutto nessun problema dietro le quinte per il conduttore.

La Vita in Diretta ha semplicemente lasciato spazio a una programmazione speciale per una giornata, con il ritorno di Matano previsto già per martedì 22 settembre alle 16:55. La stessa programmazione ufficiale Rai conferma infatti il normale appuntamento con il talk nel pomeriggio di oggi, con il cambiamento che ha coinvolto in realtà l’intero pomeriggio della rete. La Volta Buona di Caterina Balivo si è conclusa alle 15:30, lasciando quindi spazio in anticipo a Il Paradiso delle Signore. Dopo la soap, il meteo e il Tg1, alle 16:30 è iniziata la diretta di Tutti a scuola.

Alberto Matano, fonte: Rai

Protagonista dello speciale è stata Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha guidato la ventiseiesima edizione dell’evento dall’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La scelta della località non è stata casuale, visto che a dieci anni dal terremoto che colpì il Centro Italia, la trasmissione ha coinvolto anche Norcia e Arquata del Tronto attraverso due ulteriori set collegati con quello principale, con l’obiettivo di raccontare i territori colpiti dal sisma e il ruolo della scuola nella loro ricostruzione. Alla manifestazione hanno partecipato inoltre rappresentanti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e della scienza.

Il cambio di programmazione ha avuto conseguenze anche sul preserale. Lo speciale,, ha infatti occupato la fascia fino a ridosso di Reazione a Catena, modificando così per un giorno la struttura abituale del pomeriggio di Rai 1. Per chi si fosse quindi chiesto perchéfosse improvvisamente comparsa nella fascia solitamente occupata da, la spiegazione è molto più semplice di quanto potesse sembrare: si è trattato soltanto di uno stop programmato per lasciare spazio a Tutti a scuola.

Già da martedì 22 settembre tutto torna alla normalità: Alberto Matano riprende il suo posto a La Vita in Diretta alle 16:55, mentre Eleonora Daniele torna ai suoi consueti impegni televisivi. La stagione 2026/2027 del programma di Matano, partita il 7 settembre, proseguirà regolarmente dal lunedì al venerdì su Rai 1.