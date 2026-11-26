Pubblicazione: 26 novembre alle 14:36

L'ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle Alberto Ravagnani è finito al centro di una nuova ondata di popolarità internazionale, questa volta tra Messico e Brasile. A scatenare l'impennata di visualizzazioni e nuovi follower sui profili social dell'ex don sono stati alcuni post virali che gli attribuiscono una frase netta sul sesso e sull'addio al ministero, accompagnata da sue vecchie immagini con il colletto bianco. Sulle bacheche social e su alcune pagine dedicate alla cultura pop in America Latina la vicenda è stata rilanciata come una confessione diretta: l'ex prete avrebbe lasciato la tonaca perché non poteva più rinunciare al desiderio fisico, riassumendo il tutto in una battuta secca.

Accortosi dell'improvviso afflusso di utenti messicani e brasiliani, Ravagnani ha commentato l'episodio con ironia, spiegando che quei virgolettati non rispecchiano il modo in cui ha affrontato il tema. Per l'ex sacerdote la questione è molto più ampia e articolata rispetto a uno slogan da social. Nelha sempre intrecciato il tema del celibato e delle proprie fragilità con riflessioni sulla dottrina, sul rapporto con la Chiesa e sul bisogno di vivere con autenticità.

Ridurre otto anni di ministero a una singola frase a effetto, secondo la sua lettura, serve soprattutto a generare interazioni facili. La vicenda arriva a poche settimane dalle tensioni televisive vissute in Italia dopo l'intervista a BellaMà con Pierluigi Diaco, che aveva acceso un forte dibattito mediatico intorno al volto di Ballando con le Stelle e alla gestione delle domande sulla sfera privata. Anche in quell'occasione Ravagnani aveva sottolineato l'importanza del rispetto dei limiti personali e della fatica emotiva legata all'esposizione mediatica.

Sul fronte estero, l'interesse del pubblico latinoamericano ha riacceso anche le richieste per una traduzione in spagnolo o in inglese del suo libro, al momento disponibile solo in italiano. Intanto l'ex don guarda all'episodio con leggerezza, lasciando che siano i suoi racconti completi, più che le sintesi virali, a spiegare davvero le ragioni di una scelta personale così discussa.