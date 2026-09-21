Alessandra Mussolini in lacrime a Verissimo per la figlia: "Caterina è lontana"

Pubblicazione: 21 settembre alle 11:15

A piedi nudi nello studio di Verissimo, con quella spontaneità che l'ha resa un personaggio televisivo amato e discusso, Alessandra Mussolini si è raccontata senza filtri a Silvia Toffanin. Un'intervista che è diventata un viaggio emotivo tra carriera, famiglia e sentimenti profondi, culminata in lacrime sincere quando ha parlato dei suoi figli, in particolare di Caterina, la primogenita che ha scelto di vivere lontano, in Congo.





L'ex politica e, tornata nella Casa proprio nella prima puntata di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi,come, accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una chiamata che definisce "meravigliosa", arrivata direttamente da Maria De Filippi. "Ci sono situazioni, intrighi", racconta con entusiasmo alla conduttrice, per poi aggiungere con ironia: "Avrei però voluto essere tronista per una notte. Ogni tanto una botta di tronista ci vuole. Io nasco tronista".arriva con il videomessaggio di Maria Scicolone, la madre 88enne di Alessandra.mentre parla della donna che è stata il suo punto di riferimento per tutta la vita. "Mia sorella Elisabetta è diventata il mio punto di riferimento. Mamma sta bene, però sai, ormai ha un'età: 88 anni. Mi manca la telefonata di mamma che mi diceva 'come stai'. Adesso sento mia sorella".. Arrivano anche, la primogenita nata nel 1995 che vive in Congo, e, nato nel 2003, attualmente giocatore di calcio della Lazio in prestito alla Cremonese. Sempre attenti a proteggere la loro privacy, i due ragazzi inviano un breve messaggio alla madre per farle sentire la loro vicinanza.

: "I figli per me sono la cosa più importante". È. "Mia figlia Caterina è lontana", confida a Silvia Toffanin, rivelando anche un desiderio che porta nel cuore: quello di diventare nonna molto presto. Una scelta di vita, quella della primogenita, che la rende orgogliosa ma che le ha creato anche tante preoccupazioni. Il desiderio materno sarebbe quello di averla vicino, ma rispetta la strada che Caterina ha scelto per se stessa."Non concepisco la mia vita senza la mia famiglia",. Parole che, dopo le emozioni vissute in studio e nella casa del Grande Fratello Vip, risuonano con ancora più forza. Una donna che si divide tra mille ruoli, tra televisione e famiglia, tra leggerezza e profondità, ma che quando si tratta dei suoi affetti più cari non nasconde la vulnerabilità, le lacrime, la nostalgia per chi è lontano."Io voglio stare tranquilla e sto bene dove sto. Se non vado bene, sono gli altri che si devono allontanare da me", aveva dichiarato con la sua proverbiale schiettezza. Una filosofia di vita che le ha permesso dianche quando queste significano distanza fisica. Perché alla fine, come lei stessa ha confessato, "sono troppo felice di averla vista", riferendosi a Clarissa. E questa felicità, stampata sul volto rigato dalle lacrime, vale più di qualsiasi parola.