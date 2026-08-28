Alessandra Mussolini sbarca a Uomini e Donne: sarà la nuova opinionista con Tina Cipollari e Gianni Sperti

Pubblicazione: 28 agosto alle 08:45

Alessandra Mussolini affianca Gianni Sperti e Tina Cipollari nel dating show di Maria De Filippi. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui social che ha trasformato la rivelazione in un gioco di indovinelli ricco di aneddoti bizzarri e momenti surreali. Nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha messo alla prova i suoi due opinionisti storici con un quiz particolare. L'obiettivo era indovinare chi sarebbe stato il nuovo volto a sedere accanto a loro per commentare le vicende dei tronisti e dei protagonisti del trono Over.

La conduttrice ha seminato indizi che sembravano più adatti a un enigma che a una presentazione televisiva. "Vi posso raccontare un aneddoto. Una cosa che piace molto a lei o a lui è l'elettricità. Ha la passione del fai da te", ha spiegato De Filippi, mantenendo il suspense.: "Viene quasi arrestato o arrestata in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese".

Come se non bastasse, la conduttrice ha raccontato di un episodio in una vasca idromassaggio dove, al posto dell'acqua, è uscito il fango. Maria De Filippi non si è fermata qui. Ha condiviso anche ricordi intimi della nuova opinionista, parlando del suo primo bacio ricordato con "un po' di disgustino", mentre il secondo sarebbe stato più gradito e dato a una persona che vive a Marina di San Nicola. Per rendere il gioco ancora più intrigante, sullo schermo sono comparse immagini di parti del corpo: un gomito, un mignolo, un collo e un ginocchio.

Mentre Tina Cipollari ha dichiarato di aver capito l'identità del misterioso personaggio, Gianni Sperti ha ammesso candidamente di non sapere nemmeno se si trattasse di un uomo o di una donna. La tensione è cresciuta fino al momento della rivelazione: sullo schermo è comparsa la foto di Alessandra Mussolini, che è entrata in studio ballando un mambo sulle note di "Mambo italiano". L'arrivo di Mussolini nel programma del primo pomeriggio di Canale 5 segna un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva, dopo la recente vittoria al Grande Fratello Vip.

La sua energia e la sua personalità diretta, che il pubblico ha imparato a conoscere nel reality, si sposano perfettamente con il format di, dove le opinioni forti e senza filtri sono da sempre uno degli ingredienti principali. Alla, "sei pronta?", l'ha risposto con la sua consueta carica: "Prontissima". Una risposta che non lascia dubbi sulla volontà di immergersi completamente nelle dinamiche del programma, pronta a dire la sua sulle storie d'amore, i colpi di scena e le inevitabili polemiche che caratterizzano

Nella prossima edizione del programma, il pubblico vedrà Alessandra Mussolini intervenire con le sue opinioni per commentare le vicende dei nuovi protagonisti, sia dei troni classici che del trono Over. Il trio di opinionisti promette scintille e confronti accesi, con la new entry che porta una prospettiva diversa rispetto a quella consolidata di Gianni e Tina. L'annuncio è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, generando immediatamente migliaia di commenti e reazioni.

Il video della registrazione ha fatto il giro dei social, con il pubblico diviso tra chi applaude la scelta e chi si interroga su come cambierà l'equilibrio dello studio. Il programma tornerà prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, pronto a regalare nuove emozioni e, con l'aggiunta di Alessandra Mussolini, probabilmente anche qualche sorpresa inaspettata. La passione per il fai da te e l'elettricità, la chiave inglese in valigia e l'episodio della vasca con il fango sono solo alcune delle curiosità che Maria De Filippi ha svelato, lasciando intendere che ci sarà molto altro da scoprire sulla nuova opinionista.