Alessandra Mussolini vince il GF Vip e scoppia lo scandalo all'estero: cosa dicono dell'Italia

Pubblicazione: 21 maggio alle 12:08

La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha varcato i confini nazionali con una velocità che nemmeno i social media erano riusciti a prevedere. A meno di ventiquattro ore dalla finale, quando i confetti dorati sono piovuti su di lei incoronandola vincitrice, le principali testate giornalistiche europee e sudamericane si sono affrettate a commentare l'evento. Non con la consueta leggerezza riservata ai reality show, ma con un tono che oscillava tra lo stupore e la perplessità.



Il Guardian, El País, El Mundo, Die Welt: tutti hanno dedicato spazio alla notizia, ma con un denominatore comune che ha fatto discutere. Nei titoli e negli articoli, Alessandra non veniva presentata semplicemente come ex politica, attrice o personaggio televisivo. Era "la nipote del dittatore Benito Mussolini". Quella precisazione, ripetuta con insistenza quasi ossessiva, ha riacceso un dibattito che in Italia sembrava sopito, o forse semplicemente metabolizzato in modi che all'estero appaiono incomprensibili.

Il Duce's granddaughter, Alessandra Mussolini, is the new winner of the reality show Big Brother – VIP edition.



May 20, 2026 pic.twitter.com/hWS7LGTHpD — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) May 20, 2026





Quando Variety, testata prestigiosa che raramente si occupa di reality televisivi, aveva già riportato l'ingresso di Mussolini nella Casa più spiata d'Italia, qualcuno aveva sollevato un sopracciglio. Ma la vittoria ha trasformato quella curiosità in un vero e proprio caso mediatico internazionale. Siti inglesi, tedeschi, spagnoli e argentini hanno ricostruito minuziosamente la carriera di Alessandra, dal cinema alla politica, passando per quella posa su Playboy del 1983 che fece scandalo. Eppure, in ogni ricostruzione biografica, le origini familiari da parte del padre Romano hanno occupato uno spazio preponderante.



La stampa spagnola, in particolare, ha dedicato ampio spazio al personaggio. El Mundo ha raccontato una donna divisa tra due cognomi impossibili: quello del nonno Benito e quello della zia Sophia Loren. Un articolo ha ripercorso la sua vita come un romanzo fatto di contraddizioni, eccessi e reinvenzioni continue. Dalla carriera cinematografica mai decollata davvero, nonostante qualche buon film e la parentela con una delle attrici più iconiche del cinema italiano, fino alla lunga militanza politica: tre volte deputata, senatrice ed eurodeputata.

Alessandra Mussolini, conocida política y personaje televisivo. también es la nieta de Benito Mussolini y ha ganado el ‘Gran Hermano VIP’ italiano https://t.co/q0lr3CwqI1 — EL PAÍS (@el_pais) May 20, 2026





Ma è proprio qui che le percezioni si dividono. Ciò che in Italia viene visto come carattere forte, personalità dirompente, capacità di intrattenere, all'estero viene letto attraverso una lente diversa. Come è possibile, si chiedono i commentatori stranieri, che la nipote di un dittatore responsabile di leggi razziali, guerra e morte possa vincere un programma televisivo votato dal pubblico senza che questo sollevi un'ondata di proteste? La domanda non è retorica: dietro c'è la percezione che l'Italia abbia elaborato il suo passato fascista in modo radicalmente diverso rispetto a come la Germania ha fatto con il nazismo.



Non è la prima volta che Alessandra Mussolini si trova al centro di questo tipo di discussioni. Il suo cognome è sempre stato una zavorra e un'arma al tempo stesso. "La vera reliquia del nonno Benito sono io", aveva dichiarato in passato con quella sfrontatezza che la caratterizza. Il giornalista Roberto D'Agostino la chiama da anni "la Duciona", un gioco di parole con "Il Duce" che racchiude ironia e provocazione. Ma durante il Grande Fratello Vip, in uno dei momenti più vulnerabili del suo percorso, ha ammesso: "Non è stato facile soportarlo". Quel cognome, intende. Quel peso che ti porti dietro ogni giorno e che condiziona ogni cosa tu faccia o dica.

Sorpresa en el mundo del espectáculo internacional: la nieta de Benito Mussolini ganó la última edición de “Gran Hermano” de Italia https://t.co/0kYxqq6gCa — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026





Durante il Grande Fratello Vip ha mostrato anche il lato più fragile. Le lacrime per la madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, la cui salute è compromessa dall'Alzheimer. "Mamma, purtroppo, non può più vedermi in televisione, ma io penso sempre a lei, mi manca moltissimo. Zia Sophia? Sono sicura che mi segue". In quel momento, Alessandra non era più la Duciona, la politica controversa o la nipote di Mussolini. Era semplicemente una figlia che soffre per la malattia di una madre.



Ma quindi perché all'estero questa vittoria viene letta come un sintomo di un rapporto "rilassato" dell'Italia con il fascismo? La risposta è complessa e non può essere ridotta a un giudizio semplicistico. In Italia il cognome Mussolini non ha impedito ad Alessandra di fare carriera in politica, di apparire in televisione, di essere votata da milioni di persone. Per alcuni questo è segno di una democrazia matura, capace di separare le persone dalle colpe dei loro antenati. Per altri, soprattutto fuori dai confini nazionali, è il segnale di una mancata elaborazione storica, di una normalizzazione di simboli e nomi che altrove sarebbero impensabili.