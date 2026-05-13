Alessandro Siani porta stasera su Rai1 una famiglia che sembra perfetta, ma non lo è: trama e cast

Pubblicazione: 13 maggio alle 08:25

Toccherà al film di Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie, commedia del 2024 che Rai1 trasmetterà oggi, mercoledì 13 maggio 2026, in prima serata, l'ingrato compito di "competere" con la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in programma su Canale 5. Il film, scritto insieme a Gianluca Ansanelli e Fabio Bonifacci, mescola dinamiche familiari, equivoci e segreti inaspettati.

Alessandro Siani e Anna Galiena sul set di Succede anche nelle migliori famiglie - 01 Distribution

Laruota attorno a Davide Di Rienzo, interpretato dallo stesso Siani, un uomo che ha scelto di non esercitare la professione di medico per dedicarsi al volontariato presso la Caritas. Proprio per questo motivo, Davide è la pecora nera della famiglia, soprattutto agli occhi del padre, un luminare della medicina che lo ha sempre disapprovato. Quando il genitore muore, però, Davide torna nella villa di famiglia in Sicilia insieme ai fratelli Isabella, interpretata da Cristiana Capotondi, psicologa di professione, e Renzo, avvocato interpretato da Dino Abbrescia.

Quella che sembra una dolorosa riunione familiare per sostenere la madre Lina (Anna Galiena), si trasforma ben presto in una grossa baraonda, a causa di una concatenazione di colpi di scena. La donna, infatti, dopo un periodo di elaborazione del lutto, ritrova felicità e voglia di vivere. Il motivo? Il fidanzamento e le prossime nozze con Angelo Cederna (Antonio Catania), un ex amore di gioventù. Davide, Isabella e Renzo non possono fare altre che unire le forze per far luce su quello che sembra un epilogo senza senso.

Alessandro Siani in Succede anche nelle migliori famiglie - 01 Distribution

Ma, nonostante le proteste e le perplessità dei figli, Lina non si lascia scoraggiare. Così, mentre, ognuno di loro avrà modo di capire aspetti di sé che non aveva mai considerato, luci e ombre comprese. E quando nel giorno delle nozze verranno alla luce segreti familiari tenuti nascosti per anni, tutte e tutti faranno i conti con la propria vita. Del resto, come recita il titolo, quale famiglia può essere mai perfetta?

Per questa commedia che si distanzia leggermente dalle storie solitamente rappresentate da Siani, il regista ha scelto location principalmente siciliane, da Milazzo a Cefalù. Nelle sequenze si riconoscono luoghi come Baia di Sant'Antonio e Spiaggetta di Rinella, le piscine di Venere e Villa Paradiso Bonaccorsi.

Il cast di Succede anche nelle migliori famiglie include anche Sergio Friscia nel ruolo del boss U Picciriddu, Euridice Axén che interpreta Deborah, la compagna di Renzo, Sebastiano Somma nei panni di Raniero Di Rienzo, Lucia Sardo come Filomena, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri e Adolfo Margiotta. Il film di Alessandro Siani andrà in onda questa sera alle ore 21.45, subito dopo Affari tuoi, su Rai1 e in streaming su Rai Play.