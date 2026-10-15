Alessia Marcuzzi e la menopausa, dai timori alla rinascita: così ha ritrovato la fiducia in se stessa

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:19

Parlare di menopausa significa ancora, per molte donne, affrontare un argomento circondato da imbarazzo, silenzi e convinzioni difficili da scardinare. Eppure si tratta di una fase naturale della vita, che coinvolge il corpo, le emozioni e il modo in cui ciascuna si percepisce. A raccontarlo con sincerità è Alessia Marcuzzi, che ha scelto di condividere pubblicamente un'esperienza personale, mettendo da parte l'immagine sempre sorridente e sicura di sé che il pubblico conosce attraverso la televisione. La conduttrice, oggi 53enne, ha spiegato di aver cominciato ad avvertire i cambiamenti della perimenopausa intorno ai 47 anni. Non è stato un passaggio semplice: inizialmente ha faticato a comprendere quello che le stava accadendo e, soprattutto, a parlarne senza sentirsi esposta al giudizio degli altri. Il suo racconto non si limita ai sintomi fisici, ma tocca una questione più profonda: la paura che il cambiamento biologico possa modificare il proprio valore come donna.

Io sono entrata in perimenopausa a 47 anni e questo cambiamento è stato proprio faticoso. E per un bel po' me ne sono anche vergognata

La perimenopausa è il periodo di transizione. Può iniziare diversi anni prima dell'ultima mestruazione e accompagnarsi a manifestazioni differenti da persona a persona. Cicli irregolari, vampate di calore, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e oscillazioni dell'umore sono alcune delle esperienze possibili, anche se non tutte le donne le attraversano nello stesso modo. Nel caso di Alessia Marcuzzi, la difficoltà non è stata soltanto confrontarsi con un corpo che sembrava rispondere a regole nuove. A pesare è stata anche. La conduttrice ha ammesso di non essere arrivata preparata a questo appuntamento con la propria vita e di aver provato disagio nel riconoscere apertamente ciò che stava vivendo. Il punto più delicato riguarda il rapporto con la femminilità e l'attrattiva., arrivando a dubitare della propria capacità di sentirsi desiderata.

Ha scritto nel lungo post pubblicato su Instagram. Una confessione significativa, soprattutto perché proviene da una donna molto amata e corteggiata, abituata a lavorare sotto i riflettori, in un ambiente nel quale l'immagine assume spesso un peso considerevole. Il suo vissuto mette in luce una contraddizione: anche quando si possiedono sicurezza, esperienza e consapevolezza professionale, il cambiamento fisico può riaprire interrogativi personali. Non esiste un'età in cui si diventa automaticamente immuni dalle insicurezze.

Nel racconto condiviso su Instagram, la conduttrice ha ricordato le occasioni in cui una dimenticanza o un improvviso calore diventavano motivo di battute. In quei momenti preferiva sorridere, evitando di affrontare direttamente l'argomento. Dietro quella reazione, però, c'era il desiderio di non essere identificata con una parola che percepiva ancora carica di significati negativi.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della sua testimonianza.Se viene associata esclusivamente all'invecchiamento, alla perdita della bellezza o alla fine della vita fertile, può trasformarsi in qualcosa da nascondere anziché in una condizione da comprendere. Marcuzzi ha raccontato anche di aver continuato a portare con sé gli assorbenti durante quel periodo. Un gesto quotidiano che, nel suo caso, diventa il simbolo di una transizione difficile da riconoscere e accettare.

Ancora più amaro è il riferimento alle donne che, per paura di perdere attrattiva agli occhi del partner, arrivano a celare la propria condizione.

È una cosa che mi mette tanta rabbia perché ci sono tante donne che nascondono ai propri mariti che stanno attraversando quel periodo, e fanno finta di avere il ciclo ogni mese per non doverglielo dire perché così sono ancora femmine

La conduttrice ha espresso apertamente la propria contrarietà a questo atteggiamento, richiamando l'attenzione su una forma di pressione culturale che può insinuarsi anche nelle relazioni più intime. Non tutte le donne vivono la menopausa con vergogna, naturalmente, e non tutte sperimentano lo stesso disagio. Ma il racconto di Alessia apre uno spazio di confronto per chi si è sentita sola, impreparata o poco compresa. Nel ripercorrere quel periodo, Marcuzzi ha parlato anche della vicinanza ricevuta dall'ex marito Paolo Calabresi Marconi, con cui è stata sposata. La conduttrice ha riconosciuto il suo supporto durante una fase che, nonostante la presenza di una persona accanto, è rimasta complessa da affrontare.

Il riferimento al suo ex marito introduce un tema importante: il ruolo del partner quando il corpo e l'equilibrio personale attraversano una trasformazione. Ascolto, comprensione e disponibilità al dialogo possono aiutare a non vivere i cambiamenti come una questione da affrontare in solitudine. La menopausa, infatti, non dovrebbe diventare. Poterne parlare apertamente con la persona con cui si condivide la vita significa anche sottrarre la sessualità e la femminilità a una visione legata esclusivamente alla fertilità.

Il sostegno ricevuto non ha cancellato le difficoltà di Marcuzzi, ma rappresenta una parte del suo percorso. La sua testimonianza ricorda che chiedere comprensione non è un segno di debolezza e che una relazione può offrire uno spazio sicuro in cui riconoscere anche le proprie fragilità. Il passaggio decisivo, nel racconto della conduttrice, è arrivato con la menopausa conclamata. Quello che durante la perimenopausa era apparso come un periodo faticoso ha assunto progressivamente un significato diverso. Marcuzzi ha descritto questa fase come una sorta di liberazione, accompagnata dalla possibilità di guardare a sé stessa con maggiore consapevolezza.

Non significa che la menopausa sia necessariamente un momento facile o positivo per tutte. Per alcune donne i sintomi possono essere importanti e richiedere un confronto con il medico; per altre il cambiamento può essere meno impegnativo. La differenza sta anche nella possibilità di affrontarlo senza sentirsi sbagliate e senza dover corrispondere a un modello di femminilità immutabile. Nel suo intervento, Alessia Marcuzzi richiama anche il termine giapponese kōnenki, utilizzato per indicare il periodo del climaterio e della transizione legata alla menopausa. La conduttrice lo collega idealmente a un cambiamento di prospettiva: non soltanto la conclusione di una fase, ma l'apertura di una stagione nuova. Da qui nasce il messaggio racchiuso nell'espressione inglese In Bloom, che rimanda all'immagine di una fioritura.