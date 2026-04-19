Alessio Lapice, tutto sull'attore di Roberta Valente - Notaio in Sorrento: origini, vita privata e curiosità

Pubblicazione: 19 aprile alle 19:00

C'è un attore che il pubblico di Rai 1 ha imparato ad amare nei panni del maresciallo Calogiuri di Imma Tataranni, e che stasera si presenta con un volto completamente diverso. Alessio Lapice è tra i protagonisti di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la fiction diretta da Vincenzo Pirozzi in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove è già disponibile on demand anche la prima puntata. Nei nuovi episodi interpreta Stefano, il fidanzato storico della brillante notaia protagonista, un uomo cresciuto in una famiglia benestante ma soffocante, che lavora nell'agenzia assicurativa del padre pur inseguendo in silenzio un sogno diverso.

Le origini: Castellammare di Stabia e il mare della Costiera

Alessio Lapice è nato il 12 agosto 1991 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e ha cresciuto tra la Costiera Sorrentina e l'energia di Napoli. Non è un caso, dunque, che girare Roberta Valente a Sorrento abbia avuto per lui un valore aggiunto. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista: "Per me ha influito molto sulla scelta di partecipare a questo progetto. Ogni volta che posso tornare nella mia terra è un regalo." Il ricordo è quello di quando da ragazzo prendeva la Circumvesuviana per andare al mare, una passione che lo accompagna ancora oggi: in inverno si concede regolarmente un viaggio in un posto caldo.

La carriera: dal cinema alla fiction Rai

Ha scoperto la recitazione a, partecipando con un piccolo ruolo a una rappresentazione teatrale organizzata da un gruppo di amici. Da quel momento la direzione è diventata chiara: dopo il diploma si è trasferito a, dove ha frequentato l'fondata da Francesca De Sapio e Giuseppe Perruccio, approfondendo poi la formazione con. Nelha completato il percorso con laboratori al

Il salto di qualità arriva al cinema. Nel 2018 recita in Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero, che gli vale il Premio Nastro d'Argento della legalità e diverse candidature, tra cui quella al Ciak d'oro come miglior attore. L'anno dopo arriva Il Primo Re di Matteo Rovere, film storico sulla fondazione di Roma in cui affianca Alessandro Borghi: Lapice interpreta Romolo, Borghi è Remo. La critica lo nota. Nel 2019 Forbes Italia lo inserisce nella lista dei 30 under 30 nella sezione intrattenimento.

Ma è la televisione a consacrarlo al grande pubblico. Dal 2019 al 2025 veste i panni del maresciallo Ippazio Calogiuri in Imma Tataranni - Sostituto procuratore, ruolo che lo rende uno dei volti più amati della fiction italiana. La sua uscita dalla serie è stata una scelta consapevole: il personaggio aveva esaurito le sue linee narrative, e Lapice cercava nuove sfide. Nel 2022 è nel cast di Diabolik - Ginko all'attacco! dei Manetti Bros., poi arriva Questi Fantasmi! di Alessandro Gassmann.

Alessio Lapice in una scena di Imma Tataranni © Rai

Il personaggio di Stefano: un uomo che deve trovare il coraggio di crescere

In Roberta Valente - Notaio in Sorrento, Stefano è un personaggio che Lapice ha descritto con grande lucidità: "Percorre un ciclo inverso di maturità, deve cercare di trovare il coraggio di capire chi vuole essere e uscire dal guscio, rappresentato sia dai genitori che da Roberta stessa." Un ruolo lontano dal Calogiuri esuberante e fisico che il pubblico ricorda, costruito invece su una fragilità interiore e su un processo di crescita che si svolge in modo sotterraneo. Ha anche aggiunto una nota più personale sul suo personaggio: è sempre stato attratto da donne con carattere forte, ma per lui l'ascolto reciproco rimane irrinunciabile in qualsiasi relazione.

La vita privata: una fidanzata nell'ombra

Sul fronte personale, Lapice è di una riservatezza quasi assoluta. Ha dichiarato pubblicamente di avere una fidanzata, ma non ha mai svelato la sua identità né condiviso dettagli sulla relazione. Stesso discorso per la famiglia: in una rara intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo ha parlato dei genitori come dei pilastri della sua vita, persone che gli "hanno insegnato la strada" e lo hanno sempre sostenuto nella carriera. Nomi, volti, professioni: tutto rimane fuori dai radar. Una scelta che, in un panorama mediatico in cui la vita privata degli attori è diventata quasi un genere a sé, risulta tanto rara quanto coerente con il profilo che ha costruito.

È un lettore accanito e un divoratore di film: lo ha confermato lui stesso in più occasioni, descrivendo la lettura e il cinema come le sue due grandi passioni fuori dal set.