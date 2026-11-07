Alex Belli eliminato dal GF Vip: Tina Cipollari e i VIP sbottonano sui social

Pubblicazione: 07 novembre alle 12:19

Il verdetto dell'ultimo televoto del Grande Fratello Vip ha spiazzato il pubblico e scatenato una vera e propria bufera mediatica. Contro ogni pronostico e sondaggio della vigilia, Alex Belli è stato eliminato dal reality show, perdendo la sfida al televoto contro Andreas Muller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Una scelta dei telespettatori che ha lasciato l'amaro in bocca non solo ai suoi fan, ma anche a moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, che non hanno esitato a dire la loro sui social.

La prima a commentare l'accaduto con la. La storica opinionista di Uomini e Donne ha riadattato il suo celebre e iconico tormentone televisivo, esprimendo tutto il suo stupore per l'addio del gieffino: "Non ci posso credere è uscito Alex. No Grande Fratello io esco". Anche il popolo del web e gli ex protagonisti della Casa si sono schierati apertamente. Stefania Orlando si è detta incredula e letteralmente "scioccata" dal verdetto che ha premiato altri concorrenti a discapito di uno dei protagonisti più discussi di questa edizione.

Sulla stessa lunghezza d'onda Francesco Oppini, che ha usato parole durissime per commentare l'uscita di scena dell'attore, definendola un colpo durissimo per le sorti del programma: "L'eliminazione di Alex Belli equivale ad affossare un'edizione già molto discutibile. Non si può consegnare un programma bandiera alle ship. Lo show adesso è finito, ma finito del tutto".

Le critiche al meccanismo del televoto e alle dinamiche di gruppo non sono arrivate solo dai corridoi televisivi. Anche l'attrice Emanuela Tittocchia e l'ex gieffino Matteo Diamante hanno difeso a spada tratta il percorso di Belli, sottolineando come a pagare il fio siano sempre i concorrenti che scelgono di esporsi di più, creare dinamiche e intrattenere il pubblico, a differenza dei cosiddetti "comodini" che riescono ad avanzare indisturbati verso le fasi finali del programma.

Tra polemiche sullel'avventura di Alex Belli nella Casa più spiata d'Italia si chiude tra i fuochi d'artificio e le proteste social. Una cosa è certa: la sua assenza si farà sentire eccome nelle ultime settimane che separano i concorrenti dalla finalissima.