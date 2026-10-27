Alex Belli furioso, se ne va dal GF Vip: "Mi sono rotto" Ilary Blasi costretta a intervenire
Alex Belli perde la pazienza durante le nomination del GF Vip, corre in giardino e lascia la Casa. Ilary Blasi interviene, mentre resta il dubbio sui provvedimenti.
La puntata del Grande Fratello Vip del 26 ottobre 2026 è stata segnata da un episodio inaspettato che ha costretto Ilary Blasi a gestire una situazione particolarmente complicata. Alex Belli, esasperato dalle tensioni con gli altri concorrenti, ha manifestato apertamente la volontà di abbandonare il reality. Dopo uno sfogo dai toni accesi, l'attore ha raggiunto il giardino ed è uscito attraverso una porta di emergenza, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Il suo gesto ha sorpreso gli inquilini e lo studio, prima di un rientro altrettanto improvviso.
Ilary Blasi è intervenuta immediatamente, chiedendogli di contenere le espressioni utilizzate davanti alle telecamere. L'attore, però, non ha mostrato alcuna intenzione di calmarsi e ha continuato a lamentarsi delle dinamiche del programma, sostenendo di non riconoscersi più nel reality. Poco dopo si è spostato in giardino, dove ha raggiunto un'uscita antipanico e si è allontanato dall'area normalmente accessibile ai concorrenti. La conduttrice, sorpresa dall'accaduto, ha chiesto alla regia di rintracciarlo attraverso le telecamere, mentre in studio anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli assistevano alla scena.
Nel frattempo Andreas Muller e Giancarlo Danto hanno raggiunto il giardino per verificare la situazione. Dallo studio, Moreno Morello ha spiegato che proprio in quell'area si trova una porta di emergenza utilizzabile per uscire dalla Casa. Dopo alcuni minuti è stato Danto ad accorgersi del ritorno di Belli, segnalando agli altri la sua presenza. L'attore è rientrato attraverso lo stesso passaggio, per poi tornare nella zona delle nomination su richiesta della conduttrice e degli autori. La sua uscita non si è trasformata in un abbandono definitivo del programma.