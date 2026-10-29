Alex Belli lascia la casa del GF Vip e rientra: perché non sarà squalificato

Pubblicazione: 29 ottobre alle 18:06

Momenti di altissima tensione nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Al centro della scena c'è ancora una volta Alex Belli, protagonista di una sfuriata furiosa in diretta che ha spinto l'attore a perdere il controllo e a lasciare momentaneamente la Casa del reality show condotto da Ilary Blasi. Un gesto inaspettato che ha gelato lo studio e fatto temere il peggio ai fan del programma, aprendo subito il dibattito su una possibile e severa squalifica.

Tutto è accaduto a tarda notte, durante la fase cruciale delle nomination. Infastidito dalle scelte dei coinquilini che lo hanno fatto finire al centro dei voti, Belli ha sbottato senza mezzi termini: "Mi avete rotto i cogl"*. Dopo aver dato un calcio alla porta del confessionale, il gieffino si è diretto in giardino e,più spiata d'Italia, rientrando però pochi minuti dopo tra lo stupore generale e le domande allibite della conduttrice.

Il gesto sconsiderato ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra il pubblico e sul web: da regolamento, l'abbandono volontario del gioco senza una regolare eliminazione comporta solitamente l'esclusione immediata dal programma. Allora perché Alex Belli non subirà alcuna conseguenza? Secondo quanto emerso, la produzione ha analizzato attentamente la dinamica e deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare. La ragione è puramente tecnica: la porta utilizzata da Belli non conduce all'esterno della struttura o nel mondo reale, bensì in un'area tecnica di servizio (in passato adibita a bagno chimico dell'open house).

Di fatto, l'attore non ha mai abbandonato la zona protetta della produzione, evitando così la violazione delle regole che avrebbe fatto scattare la squalifica automatica. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo ai suoi sostenitori, confermando come Alex Belli resti uno dei concorrenti fondamentali per reggere le dinamiche di questa edizione del GF Vip. Pericolo scampato, dunque: il gieffino resta regolarmente in gioco.