Alex Fontana chi è: età, lavoro, vita privata e il successo a X Factor

Pubblicazione: 07 novembre alle 12:44

Da Secondigliano al palco dei Live di X Factor 2026, trasformandosi in pochissimo tempo in una vera e propria rivelazione e in un fenomeno del web. Alex Fontana è senza dubbio uno dei concorrenti più magnetici e chiacchierati di questa edizione del talent show di Sky, capace di catturare l'attenzione del pubblico non soltanto grazie a una voce graffiante e a un'anima puramente rock, ma anche per via di un percorso di vita fuori dagli schemi.

All'anagrafe Alessandro Davide Fontana, il giovane artista ha circa 28 anni ed è originario di Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, un quartiere a cui è profondamente legato e che ha contribuito a forgiare il suo carattere determinato. Prima di fare il suo ingresso trionfale nel mondo della musica televisiva,, cimentandosi nel frattempo in diversi impieghi quotidiani — tra cui quello di corriere — per mantenersi e coltivare la sua passione per l'arte, esibendosi inizialmente anche come artista di strada.

Dietro la sua vocazione musicale si cela inoltre un aneddoto curioso che unisce il destino alla tecnologia: la svolta artistica vera e propria è arrivata intorno ai 18 anni, quando una ragazza conosciuta online di nome Sara gli consigliò l'ascolto di Piledriver Waltz degli Arctic Monkeys. Da quel momento in poi, l'immersione nel britpop e nell'indie rock britannico e internazionale è diventata totale, definendo i contorni della sua identità vocale e scenica.

Il cammino di Alex all'interno del programma è iniziato con un'esibizione intensa sulle note di Dirty White Boots di Lenny Kravitz, conquistando subito i giudici alle audizioni. Ai Bootcamp e alle Last Call ha continuato a stupire interpretando brani di grande impatto come I Only Lie When I Love You dei Royal Blood e Last Nite degli Strokes. A credere fortemente in lui è stato Jake La Furia, che lo ha voluto nella propria squadra vedendoci lungo sulle sue potenzialità da rockstar.

Nei successivi Live Show, Alex ha confermato il suo talento affrontando pietre miliari della musica con arrangiamenti e performance di alto livello, da Song 2 dei Blur fino alle intense interpretazioni di Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead e Nights in White Satin dei Moody Blues. Se sul palco si trasforma in un animale da palcoscenico sicuro di sé e grintoso, nella vita di tutti i giorni Alex si descrive come un ragazzo timido e riservato.ha fatto breccia nel cuore del pubblico del web.

Sulle piattaforme social e in particolare su TikTok e Instagram è un vero e proprio tripudio di apprezzamenti, e lo stesso Jake La Furia ha ammesso ironicamente di ricevere in privato moltissimi messaggi da parte di fan letteralmente pazze di lui. Al momento, la sua vita sentimentale resta avvolta nel massimo riserbo: non ci sono informazioni ufficiali sulla presenza di una fidanzata, lasciando spazio unicamente alla musica e a un percorso televisivo che promette di riservare ancora grandissime sorprese.