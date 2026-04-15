Alla Festa della Rivoluzione, nel trailer in esclusiva assistiamo all'avvento di una nuova tecnologia

Pubblicazione: 15 aprile alle 14:20

La storia del cinema è costellata da sviluppi e avanzamenti tecnologici che hanno permesso la realizzazione di progetti sempre più importanti. Film che sono rimasti impressi nella memoria collettiva e che hanno fatto da apripista per un futuro diverso, migliore. In questo contesto, si posiziona Alla Festa della Rivoluzione, ambizioso lungometraggio di Arnaldo Catinari portato in sala grazie a 01 Distribution, dove troviamo qualcosa di mai visto prima.

Quante volte avete immaginato di vivere le storie dentro il film, dall'altra parte dello schermo? Con Alla Festa della Rivoluzione succede davvero:di Arnaldo Catinari, con una tecnologia basata sull'uso sapiente e attento dell'intelligenza artificiale, in grado di togliere il fiato e ci butta a capofitto nel cuore della scena.grazie allo sviluppo di nuove tecniche cinematografiche. Questo è un nuovo modo di raccontare. La rivoluzione comincia da qui.

La trama ruota attorno alla città di Fiume nel 1919. Intrighi, amori e vendette si intrecciano sullo sfondo della rivoluzione utopistica guidata da D'Annunzio. Quest'ultimo viene salvato dal medico Giulio Leone e insieme a lui conosce la pianista Beatrice Superbi, che si legherà a loro in un percorso personale che ha fondato un periodo importante per la storia italiana. Qui, la vita di una spia al servizio della Russia, del capo dei servizi segreti italiani e di un disertore s'intrecciano.

Il film diretto da Arnaldo Catinari arriva al cinema con 01distribution. Nel cast troviamo Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e con Riccardo Scamarcio. Ad accompagnarli in questo viaggio anche Daniele Paoloni, Luca Tanganelli, Susanna Acchiardi, Tim Daish, Giuseppe Gaiani, Julien Bouanich. Soggetto e sceneggiatura di Silvio Muccino e Arnaldo Catinari. Liberamente ispirato all’opera letteraria “Alla Festa della Rivoluzione” di Claudia Salaris edita da Società Editrice Il Mulino.

, si tratta di una produzione Italian International Film con Rai Cinema. L'opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

Il cinema sta cambiando e le nuove tecnologie possono essere uno strumento per rinnovare il lavoro per come lo conosciamo. Un aiuto per permettere agli spettatori di tuffarsi in storie nuove, raccontate con modalità diverse e uniche. Alla Festa della Rivoluzione è in uscita in tutti i cinema italiani dal 16 Aprile 2026. Non potete perdervi l'occasione di scoprire una nuova era della storia del cinema.