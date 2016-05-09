Allied: Brad Pitt e Lizzy Caplan nelle nuove foto dal set del nuovo film di Robert Zemeckis
ComingSoon.net ha diffuso in rete le prime immagini dal set di Allied, dramma romantico con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard
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Grazie a ComingSoon.net possiamo dare un nuovo sguardo al set londinese di Allied, dramma romantico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con protagonisti Brad Pitt, Marion Cotillard e Lizzy Caplan.Il film, diretto da Robert Zemeckis su una sceneggiatura di Steven Knight (Locke), segue la storia di Max Vatan (Pitt) e Marianne Beausejour (Marion Cotillard), due sicari che finiranno per innamorarsi durante una missione a Casablanca nel 1942 per uccidere un ambasciatore tedesco. Tuttavia il loro amore e il loro futuro insieme verranno messi in discussione quando il loro rispettivi segreti torneranno a galla.
Il film arriverà nelle sale americane il 23 novembre. Potete vedere tutte le foto scattate dal set cliccando sulle immagini sottostanti: