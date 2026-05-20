Almodovar a Cannes, la proiezione si ferma: spettatore colto da malore durante il film

Pubblicazione: 20 maggio alle 13:09

La magia del Festival di Cannes può essere interrotta solo da una cosa: la vita reale che irrompe con tutta la sua imprevedibilità. Durante la proiezione stampa di Bitter Christmas, l'ultimo lavoro di Pedro Almodovar in competizione per la Palma d'Oro, il cinema Bazin all'interno del Palais des Festivals è stato evacuato d'urgenza a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto uno spettatore.



L'incidente è avvenuto circa quindici minuti dopo l'inizio della proiezione delle 18:15, riservata alla stampa internazionale. In una coincidenza che sfiora il surreale, proprio durante una sequenza ospedaliera del film, sono state udite urla provenienti dalla platea. Un anziano spettatore era collassato sulla propria poltrona, gli occhi chiusi, immobile. Le persone sedute nelle vicinanze si sono immediatamente radunate attorno a lui mentre il film continuava a scorrere sullo schermo.



Gli addetti del Bazin, il cinema che ospita tradizionalmente le proiezioni stampa dei film in concorso principale, hanno reagito prontamente ordinando l'evacuazione immediata della sala per consentire l'intervento dei servizi di emergenza. Una procedura necessaria che ha lasciato decine di giornalisti e critici cinematografici fuori dalla sala, in attesa di notizie sia sullo spettatore colpito dal malore sia sulla possibilità di vedere il film che tutti stavano aspettando.

A #Cannes press screening of Pedro Almodovar‘s “Bitter Christmas” was temporarily evacuated after a medical emergency.



The festival’s statement said, “A person suffered a medical emergency on Tuesday evening during the press screening of ‘Bitter Christmas,’ in the Bazin… pic.twitter.com/ZmPJBZwTlb — Variety (@Variety) May 19, 2026

Il Festival di Cannes ha rilasciato una dichiarazione ufficiale nelle ore successive, confermando l'accaduto e rassicurando sulle condizioni della persona coinvolta. "Una persona ha subito un'emergenza medica martedì sera durante la proiezione stampa di Bitter Christmas, nel teatro Bazin" ha dichiarato l'organizzazione. "La proiezione è stata immediatamente interrotta e il teatro è stato evacuato per consentire ai servizi di emergenza di assisterla. La persona era cosciente e reattiva prima di essere trasportata in ospedale per ulteriori cure mediche".



Una volta completato l'intervento sanitario e messa in sicurezza la sala, la proiezione è ripresa dall'inizio, permettendo finalmente alla stampa di visionare il nuovo capitolo della filmografia di Almodovar. Il regista spagnolo, nel frattempo, si trovava nel Grand Théâtre Lumière per la prima mondiale del film, dove è stato accolto da una standing ovation al suo ingresso, completamente ignaro di quanto stava accadendo nella sala stampa.



Fortunatamente, secondo quanto comunicato dal Festival, lo spettatore colpito dal malore era cosciente quando è stato trasportato in ospedale e sta ricevendo le cure necessarie.