Alvin e i Chipmunks, in arrivo un reboot dei teneri scoiattoli canterini: data di uscita e dettagli

Pubblicazione: 15 luglio alle 08:45

Il franchise di Alvin e i Chipmunks, la saga di film che ha trasformato tre scoiattoli cantanti in una macchina da soldi da oltre un miliardo di dollari, è pronta a tornare nei cinema. Tra il 2007 e il 2015, lo studio ha sfornato quattro film live-action della serie, battendo il ferro finché era caldo. Il risultato? Un incasso globale superiore a 1,3 miliardi di dollari.

Ora, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i tre roditori sono pronti a tornare.ha acquisito una quota del 25% in Bagdasarian Productions, lo studio che detiene i diritti sui personaggi, con l'obiettivo dichiarato di. E qui arriva la parte interessante: prima del, pensati per costruire gradualmente l'hype attorno al marchio.

Una mossa che segna un cambio di paradigma rispetto al passato. Non più il classico modello "film prima, merchandising dopo", ma una strategia digital-first che riconosce dove vive oggi il pubblico più giovane: su TikTok, Instagram, YouTube Shorts. I bambini degli anni 2020 non aspettano i trailer in TV, scrollano feed infiniti sui loro smartphone o su quelli dei genitori. Intercettarli lì, con contenuti virali e facilmente condivisibili, diventa fondamentale prima ancora di chiedere loro di comprare un biglietto del cinema.

A new ‘ALVIN AND THE CHIPMUNKS’ movie is expected to release in theaters in 2028.



(Via: https://t.co/OGMp4agv8J) pic.twitter.com/t9ZgDZUtmF — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) July 14, 2026

In un certo senso, sorprende che ci sia voluto così tanto per un reboot ufficiale. Alvin, Simon e Theodore non sono certo degli esordienti: le loro radici affondano nella fine degli anni Cinquanta. Dopo varie apparizioni e pubblicazioni musicali negli anni Sessanta e Settanta, è stato il cartone animato degli anni Ottanta a cementare definitivamente il loro posto nell'immaginario collettivo. Come molte figure animate di quel decennio d'oro, i Chipmunks hanno colonizzato ogni angolo dell'industria dell'intrattenimento: film, speciali natalizi, merchandising, videogiochi, persino linee di abbigliamento e dopo essere stati venduti per una cifra da capogiro, era strano che non sarebbero tornati prima o poi.

. La tecnologia CGI è enormemente migliorata rispetto al 2007, e il realismo iperbolico di certi personaggi digitali potrebbe dare una veste completamente nuova agli scoiattoli. D'altro canto,che ha funzionato così bene per altri revival recenti.

La domanda vera non è se torneranno, ma come riusciranno a tradurre il loro DNA in un linguaggio che parli ai nativi digitali. Perché una cosa è certa: le regole del gioco sono cambiate, ma la fame di contenuti familiari, semplici e immediatamente godibili rimane identica. E forse, proprio in questa costante, risiede il segreto dell'immortalità di tre scoiattoli con voci acute e magliette colorate.