Ama una donna, ma deve sposarne un'altra: chi sceglierà Serhat? Stasera in TV, la soap turca che non puoi perdere

Pubblicazione: 29 maggio alle 08:25

Un uomo diviso idealmente a metà, costretto da obblighi familiari a vivere una vita in bilico tra due donne: questo è il cuore di L'erede, nuova serie turca che Canale 5 trasmetterà questa sera, venerdì 29 maggio 2026, in prima serata. La soap, già andata in onda sull'emittente turca Now, approda così sulla rete ammiraglia Mediaset.

İlhan Şen e Aybüke Pusat, coppia di protagonisti di L'erede - Mediaset

Tratta dall'originale turco Halef: Köklerin Çağrısı, la serie racconta, un giovane chirurgo di grande successo che ha costruio una solida identità professionale lontano dalla sua terra d'origine. Rompendo del tutto con la famiglia d'origine,, una donna di cui si è innamorato a prima vista. Come in ogni storia che si rispetti, quando si trova un equilibrio, arriva qualcosa a spezzarlo. Per Serhat è la malattia del padre che lo obbliga a tornare a casa, in un luogo che non gli è più familiare.

L'uomo deve affrontare i fantasmi del passato e riprendere in mano le sorti della sua dinastia. Per farlo, e far terminare una lunga faida tra due famiglie della zona, deve sposare Yıldız Kordağlı, giovane donna appartenente alla casata rivale. Anche se il matrimonio religioso non è riconosciuto ufficialmente dallo stato, quella relazione gli impedisce di essere libero. Resta così schiacciato tra il peso delle tradizioni e delle aspettative familiari e il vero amore per Melek.

Una scena di L'erede - Mediaset

, per esempio studiare e nel matrimonio con Serhat individua una possibile via d'uscita a una vita senza speranza. Questo fattore potrebbe avere un ruolo importante nelle dinamiche sentimentali del trio di protagonisti, rendendo la storia quanto mai incerta e appassionante.

Il cast è composto da attori molto amati in patria, molti dei quali già conosciuti dal pubblico italiano. İlhan Şen, noto per Love, Reason, Get Even, interpreta Kerem Yılmaz, mentre Aybüke Pusat, vista in Everywhere I Go e Dreams and Realities, dà volto a Melek Özdel. Biran Damla Yılmaz, già apparsa in Forbidden Fruit, interpreta Yıldız Kordağlı.

Saranno 35 gli episodi della prima stagione che Canale 5 proporrà, ognuno dalla durata di 40-45 minuti; un lungo appuntamento estivo che non mancherà di affascinare gli appassionati di soap turche, numerosissimi nostro paese.