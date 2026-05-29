Amazon ha usato l'AI per copiare KPop Demon Hunters? Potrebbe essere il futuro dell'animazione o un disastro

Pubblicazione: 29 maggio alle 17:18

Amazon Prime Video sta per lanciare una serie animata che potrebbe far discutere tanto quanto affascinare: Love, Diana Music Hunter, un prodotto animato creato con il supporto dell'intelligenza artificiale generativa che racconta le avventure spaziali di una band K-Pop impegnata a salvare un pianeta alieno attraverso il potere della musica. Il progetto fa parte del nuovo GenAI Creators Fund, un'iniziativa che l'azienda di Jeff Bezos ha presentato come un modo per “potenziare la creatività umana e permettere la realizzazione di show televisivi e film che prima non sarebbero stati possibili”.

La serie, la creator di YouTube più seguita tra le giovani generazioni, e la trasforma in protagonista di un'avventura fantascientifica dove musica e salvezza cosmica si intrecciano. La trama vede una giovaneviaggiare attraverso lo spazio fino a raggiungere il, dove dovranno esibirsi in concerto per riportare la musica e salvare gli abitanti alieni da un destino incerto.

Il progetto è stato sviluppato da Albie Hecht per pocket.watch, lo stesso network digitale che gestisce il brand Diana, e rappresenta uno dei tre show animati che Amazon sta producendo utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale generativa. La deadline imposta per la realizzazione del pilot è stata di appena cinque settimane, un tempo record nel mondo dell'animazione tradizionale, con l'obiettivo esplicito di dimostrare che questo tipo di produzioni può essere realizzato rapidamente senza compromettere la qualità narrativa.

Amazon MGM Studios has unveiled the first projects greenlit through its GenAI Creators’ Fund, an initiative aimed at giving creators access to professional-grade AI tools and funding for cinematic entertainment.



The first animated projects include ‘Cupcake & Friends’ from… pic.twitter.com/rfA7k1XZZH — ToonHive (@ToonHive) May 27, 2026

Chi ha seguito il fenomeno virale di K-Pop Demon Hunters dello scorso anno non potrà fare a meno di notare le similitudini narrative: anche in quel caso avevamo un gruppo di idol K-Pop alle prese con creature non umane, con la musica come elemento centrale della trama. La differenza principale sta nel tono: mentre K-Pop Demon Hunters aveva un'impronta action e combattiva, Love, Diana Music Hunter sembra orientarsi verso un pubblico più giovane, con un approccio più leggero e family-friendly. Niente battaglie sanguinose, ma performance musicali salvifiche.

La scelta di Amazon di investire pesantemente nell', dato che il mercato dell'intrattenimento sta vivendo, dove i tempi di produzione e i costi rappresentano sempre più un collo di bottiglia per la creatività. L'promette di, permettendo ai creator di concentrarsi sulla visione artistica mentre gli algoritmi gestiscono le parti più meccaniche del processo produttivo.

Comunque non è ancora chiaro quale sarà l'effettivo contributo dell'AI nella realizzazione di Love, Diana Music Hunter. Amazon non ha fornito dettagli tecnici specifici su quali aspetti della produzione siano stati automatizzati: character design, animazione, background, color grading. Quello che sappiamo è che il GenAI Creators Fund punta a diventare un laboratorio sperimentale dove testare i limiti e le possibilità di questa tecnologia emergente nel campo dell'entertainment.

Love, Diana Music Hunter, fonte: Prime Video

In tutto questo il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione artistica è più acceso che mai. Da un lato ci sono i sostenitori che vedono in questi strumenti una democratizzazione dell'accesso alla creazione di contenuti, dall'altro i critici che temono la standardizzazione delle opere e la perdita di opportunità lavorative per gli animatori tradizionali. Love, Diana Music Hunter diventerà inevitabilmente un test importante per capire come il pubblico reagirà a contenuti animati dove l'AI gioca un ruolo significativo.

Aggiungiamo che non è stata ancora annunciata la data di uscita ufficiale, ma considerando la velocità di produzione dichiarata, potremmo vedere la serie su Amazon Prime Video molto prima di quanto accada normalmente per progetti di questo tipo. Nel frattempo, l'industria dell'animazione osserva con attenzione: se Amazon riuscirà a dimostrare che è possibile creare contenuti di qualità in tempi così ridotti, potremmo assistere a una vera rivoluzione nel modo in cui le storie animate vengono portate sullo schermo.

Resta da vedere se il pubblico accoglierà con entusiasmo questa nuova frontiera dell'animazione o se preferirà rimanere fedele alle tecniche tradizionali. Una cosa è certa: il confine tra creatività umana e supporto algoritmico si sta assottigliando sempre di più, e Love, Diana Music Hunter potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di una nuova era per l'intrattenimento animato.