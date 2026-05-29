Amazon svela la coppia della stagione 2 di Off Campus: la scelta che farà felici i fan dei libri

Pubblicazione: 29 maggio alle 10:24

Amazon Prime Video ha ufficializzato quello che molti fan avevano intuito guardando il finale della prima stagione: Off Campus cambia marcia. La seconda stagione del college soap che ha conquistato milioni di spettatori avrà come coppia protagonista Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati rispettivamente da Mika Abdalla e Stephen Kalyn. Un passaggio di testimone narrativo che era nell'aria, ma che ora trova conferma ufficiale insieme a dettagli succulenti sulla produzione.

“Siamo entusiasti di continuare la storia di Allie e Dean come romance principale della seconda stagione dopo aver dato il via alla loro relazione nella prima. Ma se vi siete innamorati di Hannah e Garrett, non preoccupatevi: saranno ancora parte integrante del nostro ensemble ricco di personaggi”. - Louis Levy

La showrunner, creatrice della serie insieme a, aveva già lasciato intendere questa direzione in un'intervista rilasciata dopo il finale della prima stagione. Ora arriva la conferma:sono già stati scritti, un segnale di quanto Amazon creda nel progetto e voglia mantenere alta la qualità narrativa.ha dichiarato quanto segue, cercando di rassicurare immediatamente i fan più affezionati:

Off Campus, fonte: Prime Video

Ora tocca quindi ad Allie e Dean prendersi la scena., vista in Sex Appeal, Snack Shack e The Pitt, porta sullo schermo una delle figure femminili più amate dai lettori dei romanzi di Elle Kennedy, su cui la serie si basa. Al suo fianco, volto già noto al pubblico delle serie Prime per il suo ruolo in Gen V, oltre alle apparizioni in Motorheads e Cruel Intentions. I due attori hanno avuto modo di costruire la chimica dei loro personaggi già nella prima stagione, dove la relazione tra Allie e Dean ha iniziato a prendere forma, creando le fondamenta narrative per questa naturale evoluzione.

Il cast della seconda stagione mantiene la sua natura corale: oltre ai quattro protagonisti storici, tornano Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler, con Philipa Soo in ruolo ricorrente. Una squadra che evidentemente funziona, capace di bilanciare romance, dramma adolescenziale e dinamiche di gruppo senza scadere nei cliché più scontati del genere.

Off Campus si inserisce in quel filone di serie che Amazon ha scelto di esplorare con decisione negli ultimi anni: produzioni young adult che parlano direttamente a un pubblico che cerca storie di crescita, amicizia e sentimenti, ma senza rinunciare a una confezione curata e a scritture più stratificate di quanto il genere storicamente proponesse. La scelta di basarsi sui bestseller di Elle Kennedy offre alla serie una base narrativa solida e un pubblico già affezionato ai personaggi, che sui social continua a dibattere ogni scelta degli showrunner.

Louisa Levy ha promesso che i fan dei libri avranno molto di cui entusiasmarsi nella seconda stagione, lasciando intendere che la trasposizione continuerà a rispettare lo spirito dei romanzi pur prendendosi le libertà necessarie per funzionare come narrazione seriale. Il fatto che tutti gli script siano già pronti suggerisce una visione chiara della direzione narrativa, con meno improvvisazione e più controllo sulla costruzione degli archi dei personaggi.

Off Campus, fonte: Prime Video

La serie è prodotta da Temple Hill, la compagnia di Wyck Godfrey e Marty Bowen che ha dimostrato negli anni di saper trasformare franchise letterari young adult in successi audiovisivi, con Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty come executive producer insieme alle showrunner. Una squadra che conosce bene i meccanismi del genere e sa come bilanciare le aspettative dei fan dei libri con le necessità di un pubblico televisivo più ampio.

Hannah e Garrett hanno aperto la strada, conquistando gli spettatori con la loro dinamica inizialmente antagonista poi sempre più intima. Ora Allie e Dean sono chiamati a raccogliere il testimone e dimostrare che il mondo narrativo di Off Campus è abbastanza ricco da sostenere nuove storie d'amore senza perdere quello che ha reso speciale la prima stagione. Gli otto episodi già scritti aspettano solo di essere girati, e i fan aspettano di tornare sui banchi di quella università dove i sentimenti contano più dei voti.