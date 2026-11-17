Pubblicazione: 17 novembre alle 11:54

Un nuovo, improvviso stop riaccende i riflettori sulle condizioni di salute di Ambra Angiolini. L'attrice, impegnata in tutta Italia con la tournée teatrale de La misteriosa scomparsa di W, è stata costretta ad annullare anche la data prevista al Teatro Regio di Parma. Una decisione sofferta, resa necessaria da un malessere fisico che le impedisce di salire sul palco e che impone ora giorni di riposo assoluto e mirati accertamenti medici.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, ed è proprio la sequenza ravvicinata di queste rinunce a destare particolare apprensione nel pubblico e negli addetti ai lavori. Nel giro di meno di una settimana, infatti, lper due appuntamenti consecutivi in Toscana: prima a Cascina, in provincia di Pisa, e il giorno seguente al Teatro Puccini di Firenze.

Dietro la maschera dell'artista instancabile, capace di spaziare con grande intensità tra cinema, televisione e teatro, Ambra Angiolini sta attraversando una fase estremamente delicata. La comunicazione diffusa dagli organizzatori della tappa emiliana parla chiaramente della necessità di fermarsi per sottoporre il fisico a controlli approfonditi, mantenendo il massimo riserbo sulle cause specifiche dell'indisposizione. Proprio di recente, però, era stata la stessa attrice a lasciar trapelare quanto l'ultimo periodo fosse stato complesso sul piano personale ed emotivo.

Senza filtri, Ambra aveva raccontato di aver vissuto momenti di profondo malessere e vulnerabilità, spiegando come in quelle circostanze fosse stato vitale rallentare e trovare protezione nell'affetto della sua famiglia e dei suoi genitori. Chi segue il percorso umano e professionale di Ambra Angiolini conosce bene la sua generosità in scena: un approccio viscerale che la porta a spendersi senza riserve, specialmente in un monologo impegnativo e totalizzante come quello scritto da Stefano Benni.

Proprio questa totale dedizione rende ancora più significativo il suo attuale passo indietro. Mentre restano attive le procedure di rimborso per gli spettatori emiliani, possibili fino al 27 novembre 2026 presso i circuiti di prevenditA, l'intero mondo dello spettacolo si stringe attorno a lei. La speranza, superando definitivamente i malesseri che l'hanno costretta a fermarsi prima dei prossimi impegni in calendario.