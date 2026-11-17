Ambra Angiolini ancora costretta allo stop: i malesseri improvvisi e la fragilità dietro le quinte
Cresce la preoccupazione per Ambra Angiolini: terzo stop a teatro per problemi di salute. Il peso dei malesseri e il periodo di fragilità vissuto dall'attrice.
Un nuovo, improvviso stop riaccende i riflettori sulle condizioni di salute di Ambra Angiolini. L'attrice, impegnata in tutta Italia con la tournée teatrale de La misteriosa scomparsa di W, è stata costretta ad annullare anche la data prevista al Teatro Regio di Parma. Una decisione sofferta, resa necessaria da un malessere fisico che le impedisce di salire sul palco e che impone ora giorni di riposo assoluto e mirati accertamenti medici.
Dietro la maschera dell'artista instancabile, capace di spaziare con grande intensità tra cinema, televisione e teatro, Ambra Angiolini sta attraversando una fase estremamente delicata. La comunicazione diffusa dagli organizzatori della tappa emiliana parla chiaramente della necessità di fermarsi per sottoporre il fisico a controlli approfonditi, mantenendo il massimo riserbo sulle cause specifiche dell'indisposizione. Proprio di recente, però, era stata la stessa attrice a lasciar trapelare quanto l'ultimo periodo fosse stato complesso sul piano personale ed emotivo.
Senza filtri, Ambra aveva raccontato di aver vissuto momenti di profondo malessere e vulnerabilità, spiegando come in quelle circostanze fosse stato vitale rallentare e trovare protezione nell'affetto della sua famiglia e dei suoi genitori. Chi segue il percorso umano e professionale di Ambra Angiolini conosce bene la sua generosità in scena: un approccio viscerale che la porta a spendersi senza riserve, specialmente in un monologo impegnativo e totalizzante come quello scritto da Stefano Benni.