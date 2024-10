American Psycho: Cooper Koch di MONSTERS si candida a protagonista del film di Guadagnino!

Pubblicazione: 20 ottobre alle 15:19

Il nuovo American Psycho di Luca Guadagnino ha già un candidato per la parte del protagonista: Cooper Koch, star di MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez.

La notizia del nuovo adattamento del romanzo diin sviluppo presso la Lionsgate ha fatto il giro del mondo, e in occasione del Gala dell'Academy Museum a Los Angeles, sabato sera, Koch ha spiegato di puntare al ruolo di Patrick Bateman come prossimo progetto dopo il successo della serie di Ryan Murphy e Ian Brennan.

Il primo film del 2000 vedeva Christian Bale nei panni di Bateman, un agiato investment banker che conduce apparentemente una doppia vita come serial killer. Parlando all'Hollywood Reporter, Koch ha detto che il ruolo lo affascina molto:

Luca sta facendo American Psycho, quindi penso di poter fare Patrick Bateman. [...] Non ho ancora interpretato un serial killer, quindi penso che potrei farlo.

Le cose stanno arrivando, si stanno muovendo, le cose stanno accadendo, sto partecipando a riunioni, ma vedremo, niente è ancora confermato o deciso.

Koch ha aggiunto che dopo l'uscita della serie ha ricevuto molte proposte di lavoro, ma di non aver ancora deciso nulla:

L'attore ha comunque rivelato che il suo film preferito dell'anno è Challengers, diretto proprio da Guadagnino, e ha scherzato:

Sono un grande gay amante del tennis!

Ricordiamo che Guadagnino dopo Challengers ha diretto Queer, che uscirà prossimamente, ed è in post-produzione con After the Hunt, con Julia Roberts e Andrew Garfield e uscirà l'anno prossimo.

America Psycho verrà prodotto dalla Lionsgate e da Frenesy Films, assieme a Pressman Films. Scott Z. Burns sta scrivendo la sceneggiatura.