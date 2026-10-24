American Sniper è tratto da una storia vera? Dietro il film con Bradley Cooper si cela una storia incredibile

Pubblicazione: 24 ottobre alle 08:15

American Sniper è tratto da una storia vera? La risposta è sì, ma dietro il celebre film di Clint Eastwood con Bradley Cooper si nasconde una vicenda molto più complessa di quanto mostrato sul grande schermo. Uscito nel 2014 e diventato uno dei maggiori successi della carriera del regista, il lungometraggio racconta la vita di Chris Kyle, un militare statunitense considerato uno dei cecchini più letali della storia americana. Eppure, nonostante il film sia ispirato a fatti realmente accaduti, alcune delle sue sequenze più famose sono state modificate, mentre altri episodi sono stati costruiti appositamente per rendere la narrazione più coinvolgente.

Il protagonista interpretato da Bradley Cooper è realmente esistito. Nato nel 1974 in Texas, Chris Kyle entrò nei Navy SEAL, le forze speciali della Marina degli Stati Uniti, e partecipò alla guerra in Iraq. Nel corso della sua carriera militare venne impiegato in quattro missioni nel Paese mediorientale, distinguendosi per le sue capacità come tiratore scelto. Aconfermate durante il servizio militare, un numero che gli è valso la reputazione di cecchino più letale nella storia delle forze armate statunitensi. Lo stesso militare sosteneva che il totale effettivo fosse superiore, ma non tutte le sue dichiarazioni hanno trovato conferme indipendenti.

La sua esperienza venne raccontata nell'autobiografia American Sniper, pubblicata nel 2012 e successivamente utilizzata come punto di partenza per il film di Eastwood. Proprio il rapporto tra il libro, la realtà e la sua trasposizione cinematografica permette di scoprire alcuni dettagli particolarmente sorprendenti. Una delle differenze più significative riguarda la celebre scena iniziale, nella quale Kyle deve decidere se sparare a un bambino che trasporta una granata verso alcuni soldati americani. Si tratta di uno dei momenti più difficili da dimenticare, perché mette immediatamente lo spettatore davanti alle conseguenze morali della guerra.

American Sniper, fonte: Warner Bros. Pictures

L'episodio prende effettivamente spunto da un avvenimento raccontato da Kyle, ma la realtà sarebbe stata diversa, visto che secondo la sua autobiografia, durante una missione in Iraq il militare individuò una donna che si stava avvicinando a un gruppo di Marines con una granata. Dopo aver ricevuto l'ordine di intervenire, sparò contro di lei per impedire che potesse colpire i soldati. Nel racconto autobiografico non compare però il bambino mostrato nel film. La sua presenza rappresenta quindi una modifica introdotta nella trasposizione cinematografica, anche se lo sceneggiatore Jason Hall ha sostenuto che alcuni dettagli relativi all'episodio fossero stati esclusi dal manoscritto originale.

È un esempio diabbia scelto di amplificare la tensione di una situazione già drammatica, trasformandola in una sequenza destinata a definire il tono dell'intera storia. Ma il cambiamento, il misterioso cecchino interpretato da, che nel film diventa il principale avversario di Kyle. La pellicola costruisce una rivalità sempre più intensa tra i due tiratori, fino a trasformare il loro confronto in uno degli elementi centrali della trama., dotato di capacità eccezionali e responsabile di numerose perdite tra i militari americani.

Nella realtà, tuttavia, non esistono prove che Chris Kyle abbia mai affrontato personalmente Mustafa. Il nome compare nell'autobiografia del militare, ma soltanto in un breve passaggio. Kyle raccontò di aver sentito parlare di questo cecchino, senza averlo mai incontrato. Anche l'esistenza e l'identità del presunto tiratore rimangono incerte. Il personaggio cinematografico nasce dunque da una figura menzionata nei racconti di guerra, ma viene notevolmente ampliato per offrire alla storia un antagonista riconoscibile. La scelta non fu casuale, poiché lo sceneggiatore Jason Hall spiegò che la presenza ricorrente di Mustafa serviva a collegare narrativamente le diverse missioni di Kyle, evitando che il film apparisse come una semplice successione di episodi scollegati.

American Sniper, fonte: Warner Bros. Pictures

Di conseguenza, anche il confronto decisivo tra i due cecchini non corrisponde a un avvenimento realmente documentato. Un altro dettaglio riguarda il lunghissimo tiro effettuato da Kyle, rappresentato nel film come il momento culminante della sua rivalità con Mustafa. Il militare realizzò effettivamente un colpo da una distanza di circa 1.920 metri, ma, secondo quanto riportato nella sua autobiografia, il bersaglio non era il cecchino siriano. Si trattava invece di un combattente armato di un lanciarazzi, individuato durante un'operazione in Iraq.

Anche in questo caso, dunque,ha preso un'impresa attribuita al vero protagonista e l'ha inserita in un contesto differente, collegandola a una rivalità costruita principalmente per esigenze cinematografiche. Non tutte le modifiche riguardano però i combattimenti. Anche, interpretata da Sienna Miller, sono stati parzialmente rielaborati. Nel film, il protagonista, persino durante alcune operazioni particolarmente pericolose. In diverse sequenze,ascolta a distanza ciò che sta accadendo sul campo di battaglia, vivendo momenti di grande angoscia.

Nella realtà, secondo il racconto autobiografico di Kyle, una situazione simile si sarebbe verificata una sola volta. Gli sceneggiatori decisero di riproporla più frequentemente per mostrare allo spettatore le conseguenze della guerra sulla famiglia del protagonista. Resta invece autentico uno degli aspetti più importanti della vicenda: le difficoltà incontrate dal militare nel tornare alla vita civile dopo anni trascorsi in Iraq. Kyle faticò a ritrovare un equilibrio lontano dalle missioni e cercò successivamente di aiutare altri veterani alle prese con le conseguenze fisiche e psicologiche del servizio militare. Un impegno che sarebbe diventato fondamentale anche negli ultimi anni della sua vita.

American Sniper, fonte: Warner Bros. Pictures

Il film modifica inoltre alcuni dettagli relativi ai commilitoni del protagonista. Tra questi c'è Ryan Job, soprannominato Biggles, che nella pellicola viene gravemente ferito durante una missione e la cui morte assume un ruolo importante nella storia. Il vero Ryan Job non morì però in Iraq e, dopo essere rimasto gravemente ferito e aver perso la vista, tornò negli Stati Uniti. Morì nel 2009, in seguito a complicazioni legate a un intervento chirurgico. La sua vicenda venne quindi riorganizzata dal punto di vista temporale per rafforzare il percorso emotivo del protagonista. La parte più tragica della storia di Chris Kyle, invece, non è frutto dell'immaginazione degli sceneggiatori.

Il, il militare venne ucciso in Texas,, insieme all'amico. I due si trovavano in un poligono di tiro con Eddie Ray Routh, un ex Marine che Kyle aveva cercato di aiutare., provocandone la morte. L'episodio suscitò enorme commozione negli Stati Uniti, soprattutto perché Kyle aveva dedicato parte della propria vita dopo il congedo al sostegno di altri veterani. La vicenda assunse un significato ancora più doloroso considerando che il militare era sopravvissuto a numerose operazioni in una zona di guerra, per poi perdere la vita proprio nel suo Paese.rimane dunque un film profondamente legato alla realtà, ma non può essere considerato una ricostruzione completamente fedele della vita di Chris Kyle.

Clint Eastwood ha utilizzato episodi autentici, testimonianze personali e fatti documentati, modificandone però alcuni per costruire una narrazione cinematografica più compatta e drammatica. Anche l'autobiografia del protagonista, del resto, è stata oggetto di discussioni e verifiche, perché alcune delle affermazioni contenute nel libro non hanno trovato riscontri indipendenti. Il risultato è un'opera che racconta una storia realmente accaduta, ma attraverso il punto di vista di chi l'ha vissuta e le scelte narrative di chi l'ha portata sullo schermo. Perché dietro American Sniper non si nasconde soltanto la storia di un soldato diventato famoso per le sue imprese, ma anche quella di un uomo la cui vita reale, tra guerra, famiglia e tragedia, è stata molto più complessa di qualsiasi sceneggiatura