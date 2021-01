LEGGI ANCHE – Anna Paquin con Zachary Levi in American Underdog: The Kurt Warner Story

Secondo quanto riportato da Deadline (Dune, Radio America, Sideways – In viaggio con Jack) sarebbero entrati a far parte del cast di, dramma prodotto dalla Lionsgate basato sulla vera storia di Kurt Warner, giocatore della National Football League.

Aaron Cohen (Friday Night Lights), Jon Gunn (I Still Believe) e Jon Erwin si sono occupati della sceneggiatura del progetto, basandosi su interviste e anche sul libro di memorie dello stesso Warner “All Things Possible: My Story of Faith”. I fratelli Jon e Andrew Erwin (Cosa mi lasci di te, Una canzone per mio padre) dirigeranno il film.

Quaid vestirà i panni di Dick Vermeil, allenatore dei St. Louis Rams. Virginia Madsen sarà invece Sue Warner, madre di Kurt. Il protagonista come sappiamo sarà interpretato da Zachary Levi (Shazam!), mentre Anna Paquin sarà la moglie di Kurt, Brenda Warner.

Gli stessi Kurt Warner e Brenda Warner figureranno come co-produttori del lungometraggio. Jim Miller e Chelsea Kujawa supervisioneranno il progetto per la Lionsgate.

Nel cast troviamo anche Ser’Darius Blain, Adam Baldwin, Bruce McGill, Danny Vinson, Chance Kelly e Hayden Zaller.