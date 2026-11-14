Amici 26, anticipazioni 14 novembre: due ex vincitori tornano in studio, ma per due allievi è addio

Pubblicazione: 14 novembre alle 12:51

Cambio di programmazione eccezionale e ribaltoni inattesi nella scuola più famosa d'Italia. Oggi, sabato 14 novembre 2026, il talent show condotto da Maria De Filippi anticipa il suo consueto appuntamento settimanale per lasciare spazio alle ATP Finals in onda domani. Una puntata carica di tensione che promette di ridisegnare gli equilibri della classe, tra addii dolorosi, giudici d'eccezione e il ritorno sul palco di due volti amatissimi dal pubblico di Canale 5.

Il percorso verso il Serale entra nel vivo e le scelte dei professori si fanno sempre più drastiche. Stando alle anticipazioni della registrazione odiernaNelle ultime settimane, il prof Rudy Zerbi aveva espresso forti dubbi sulla crescita artistica di Paulo, arrivando a valutare Morik come suo potenziale sostituto. Il confronto diretto tra i due aspiranti titolari si concluderà però con un esito spiazzante: entrambi dovranno abbandonare la scuola.

Una doppia eliminazione che riduce sensibilmente la squadra dei cantanti e lancia un segnale chiaro a tutti gli altri allievi: nessuno può considerarsi davvero al sicuro. Oltre alle sfide per la permanenza nella scuola, la puntata del 14 novembre vedrà gli allievi cimentarsi nelle tradizionali classifiche di canto e ballo, valutate da due ospiti di altissimo profilo:Ermal Meta sarà chiamato a giudicare le esibizioni dei cantanti, dispensando consigli tecnici e interpretativi, mentre Oriella Dorella, storica étoile del Teatro alla Scala di Milano, valuterà invece la preparazione e l'espressività dei ballerini.

Spazio anche alle discipline sportive introdotte in questa edizione: Gabriele affronterà una nuova e impegnativa sfida di pugilato, mentre India e Alex proseguiranno rispettivamente i loro percorsi nel judo e nel pattinaggio artistico a rotelle. A stemperare la tensione della gara ci penseranno due ex allievi che hanno scritto pagine importanti della storia del programma. Maria De Filippi accoglierà nuovamente in studio Gaia e Virginio, entrambi vincitori delle rispettive edizioni del talent.

Gaia, trionfatrice nel 2020, presenterà dal vivo il suo nuovo singolo Senz'allegria. Subito dopo toccherà a Virginio, vincitore nell'edizione del 2011, che farà ballare e commuovere il pubblico con Dio nella pioggia, un brano dalle marcate sonorità pop e latin. Un momento speciale per i ragazzi attualmente in gara,lo ha già trasformato in una carriera solida.

A causa della variazione di palinsesto legata al grande tennis delle ATP Finals, Amici va in onda eccezionalmente oggi, sabato 14 novembre, a partire dalle 14:20 su Canale 5. Chi non potrà seguire la diretta televisiva avrà la possibilità di rivedere l'intera puntata in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono già disponibili tutte le clip e gli appuntamenti precedenti.